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Дочь Заворотнюк показала новое фото
Дочь больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала в соцсетях новое фото после нескольких долгого молчания.
Фото, которое опубликовала Анна, без подписи, а ссылка сведет на страничку линии одежды и аксессуаров D8 Moscow, основательницей которой является девушка.
На страничке D8 Moscow есть и фото глянца, в котором Анна рекламирует одежду.
«Анна так похожа на маму, что я на секунду затаила дыхание с надеждой…», — написала одна из комментаторов.
Напомним, что родственники Анастасии Заворотнюк так и не обнародовали ее диагноз. Они опровергли слухи о ее тяжелом состоянии, но призвали молиться за здоровье актрисы.
Российские журналисты говорят, что мать Анастасии Заворотнюк видели на кладбище, где находится могила Матроны Московской.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...