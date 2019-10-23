Дочь Заворотнюк показала новое фото

Шоу-бизнес

Дочь больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала в соцсетях новое фото после нескольких долгого молчания.



Фото, которое опубликовала Анна, без подписи, а ссылка сведет на страничку линии одежды и аксессуаров D8 Moscow, основательницей которой является девушка.

На страничке D8 Moscow есть и фото глянца, в котором Анна рекламирует одежду.

«Анна так похожа на маму, что я на секунду затаила дыхание с надеждой…», — написала одна из комментаторов.

Напомним, что родственники Анастасии Заворотнюк так и не обнародовали ее диагноз. Они опровергли слухи о ее тяжелом состоянии, но призвали молиться за здоровье актрисы.

Российские журналисты говорят, что мать Анастасии Заворотнюк видели на кладбище, где находится могила Матроны Московской.

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