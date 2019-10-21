Мать Заворотнюк заметили на кладбище: известна причина

Шоу-бизнес

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга, была замечена на Даниловском кладбище Москвы, где находится могила святой Матроны Московской.

Об этом пишет teleprogramma.pro, ссылаясь сразу на несколько источников.

Отмечается, что Валентина Борисовна Заворотнюк прислушалась к советам поклонников дочери — попросить о здоровье святую Матрону.

Как известно, ранее родственники Заворотнюк попросили поклонников молиться о ее здоровье. Они даже попробовали организовать совместную молитву, как советовала одна из поклонниц. После этого семью актрисы забросали советами: куда пойти, кому молиться, как лечиться.

Среди «полезных советов» было много о голодании, питании орехами, лечении водой и землей с могилы певицы Юлии Началовой.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в московском реабилитационном центре.

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