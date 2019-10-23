24.77 / 25.04 27.43 / 27.86
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коломойского и Боголюбова обязали оплатить расходы "ПриватБанка"

14:48 23 октября 2019 297
Коломойский и Боголюбов
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как «ПриватБанк» в Лондоне выиграл апелляцию у экс-совладельцев финансового учреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бизнесмены и другие ответчики обязаны выплатить банку почти 11 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщили в «ПриватБанке», платеж должен быть совершен до 12 ноября 2019 года. «Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в 2018 году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от г-на Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от г-на Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков», — говорится в сообщении.

Помимо этого ответчики должны оплатить расходы «ПриватБанка» за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и компенсировать средства, потраченные на апелляцию. «Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиком понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября», — отмечают в банке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение дела о возвращении акций «ПриватБанка» бывшим владельцам. Причина остановки — рассмотрение другого судебного дела по этому поводу в другом украинском суде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

На месте инцидента

В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер