Коломойского и Боголюбова обязали оплатить расходы "ПриватБанка"

Украина

После того, как «ПриватБанк» в Лондоне выиграл апелляцию у экс-совладельцев финансового учреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бизнесмены и другие ответчики обязаны выплатить банку почти 11 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщили в «ПриватБанке», платеж должен быть совершен до 12 ноября 2019 года. «Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в 2018 году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от г-на Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от г-на Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков», — говорится в сообщении.

Помимо этого ответчики должны оплатить расходы «ПриватБанка» за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и компенсировать средства, потраченные на апелляцию. «Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиком понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября», — отмечают в банке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение дела о возвращении акций «ПриватБанка» бывшим владельцам. Причина остановки — рассмотрение другого судебного дела по этому поводу в другом украинском суде.

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