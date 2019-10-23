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Бургеры, пицца и техобслуживание: СМИ узнали, во сколько обошелся пресс-марафон Зеленского
На пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который прошел 10 октября в Kyiv Food Market, было потрачено около 400 тысяч гривен.
Такую цифру сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос 112.ua.
Издание пишет, что по состоянию на 21 октября в Государственное управление делами (ГУД) поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время мероприятия на сумму 174 тысячи 396 гривен.
Кроме того, на оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона была израсходована сумма 198 тысяч 529 гривен.
Также в ГУД добавили, что документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия не поступали.
Напомним, пресс-марафон президента Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности — он длился более 14 часов. Во время его проведения на фудкорте Kyiv Food Market главе государства и представителям прессы предложили бургеры, картошку-фри и пиццу.
Подсчитано, что за это время Владимир Зеленский ответил на 500 вопросов.
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