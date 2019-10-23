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Семья Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

17:13 23 октября 2019 644
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк получила бесплатные места на закрытом Анкудиновском кладбище в Московской области.

Как пишут Дни.ру, ссылаясь на свои источники, бесплатно уже похоронили брата актрисы Святослава и его жену.

Анкудиновское кладбище в Москве относится к закрытому типу. Тут участки можно приобрести только через аукцион правительства, но родственникам места выделяют бесплатно — для подзахоронений.

Заворотнюк

Если же на кладбище нету могил родственников, придется заплатить от 652 тыс. рублей (либо 26 тыс. рублей за место для урны).

По данным издания, место на кладбище для брата Заворотнюк было выделено бесплатно, поскольку там уже был погребен отец актрисы.

Напомним, что журналисты уже искали следы подзахоронения на этом кладбище после сплетен о смерти Заворотнюк.

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