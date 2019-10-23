Идеальный ребенок: Снежана Бабкина рассказала о воспитании маленького сына

Шоу-бизнес

Жена известного артиста Сергея Бабкина, которая недавно стала мамой в третий раз, рассказала о воспитании маленького сына Елисея. Несмотря на то, что малышу исполнилось только четыре месяца, многодетная мама уже вернулась к работе, помогает мужу и сопровождает его в поездках. При этом Снежана кормит сына грудью.

Как говорит Бабкина, малыш растет спокойным и не капризным. Позволяет родителям работать и дает высыпаться ночами.

«Наш третий раз был абсолютно другой. Вообще не было бессонных ночей. Как Елисей родился, один-два раза за ночь просыпается. Просто какой-то супер-идеальный ребенок», — сказала Снежана в интервью «Ранку з Україною».

Каждый раз, когда нужно выехать из Харькова в другой город, с Елисеем остается бабушка, а Снежана заранее замораживает грудное молоко.

«Мне нужно заморозить много молока. Какой-то период замораживаю, потом понимаю, что уже могу выехать, и мы в этот день с утра до вечера, как сумасшедшие, бегаем по интервью, по эфирам», — рассказала Снежана Бабкина каналу «Украина».

Сергей и Снежана также воспитывают старших детей — сына Артура и дочь Веселину.

Недавно Сергей Бабкин выпустил клип на песню «Єви і Адами», в котором звездные супруги стали главными героями и снялись обнаженными.

Ранее о своем маленьком сыне Эмире и том, как совмещает работу и материнство в интервью «ФАКТАМ» рассказывала певица Джамала.

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