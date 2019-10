Я начала петь в три года, а мой сын Эмир уже в полтора правильно держит ритм, — Джамала

Шоу-бизнес

На ее энергетике мог бы жить и работать небольшой городок, на обаянии — держаться сюжет любой картины. На Большой Васильковской, 1/3, в столичной кофейне Takava Coffee-Buffet, открытой в прошлом году мужем Джамалы Бекиром Сулеймановым с партнерами, она, закончив ежедневную планерку с командой, с очаровательной улыбкой садится за мой столик. Никаких восточных щедрот, ублажения гостя, скатертей-самобранок. Буквально из-за спины выросшая официантка молниеносно выставила перед нами два стакана воды. Говорить — не переговорить. Напомним, нынешним летом Джамала, чье выступление на «Евровидении» признано одним из лучших за последние десять лет, побывала в экзотическом африканском государстве Марокко.

«На свадьбу мы пригласили только самых близких. Получилось 175 человек»

— У вас с Бекиром очень уютно. Как гласит древняя крымскотатарская мудрость, к семье, где царствуют любовь и единство, горе не прилипнет.

— Все в нашей жизни — вера, надежда, любовь.

— А вы не против, если мы поговорим и о любви, и единстве, а значит, и о творчестве?

— Конечно, давайте.

— С Сеит-Бекиром Сулеймановым вы познакомились в 2013 году на вечеринке у друзей. Как ему удалось обратить на себя ваше внимание?

— Не знаю, такие вещи необъяснимы. Я просто увидела его и влюбилась. Помню, мы танцевали, и он мне нравился все больше и больше.

— Кроме бизнеса Бекир занимается правозащитной деятельностью. Он — активист ГО «Крым SOS», в прошлом — Евромайдана.

— Теперь общественной деятельностью Бекир занимается меньше. Правда, 26 июня 2019 года День крымскотатарского флага в Киеве организовывал именно он с товарищами. Кроме того, они устроили еще и автопробег. Научный руководитель просит Бекира сесть за диссертацию, а он хочет активно развивать семейный бизнес. Конечно, об образовании тоже продолжает думать. Да и родителям было бы важно, чтобы он получил научную степень.

— Бекир — один из мощных источников вашего вдохновения?

— Конечно!

— Супругу вы сколько песен посвятили? «Любити». Еще какие?

— Это очень деликатная тема, лучше я воздержусь от ответа.

— Почему? Вы же открытый человек?

— Была уже ситуация.

— Какая?

— Однажды Бекир неожиданно спросил, кому посвящена песня «Подих». Это было странно… Раньше он никогда меня не ревновал, ничего не спрашивал ни о текстах, ни о подтекстах. Хотя ему было известно, что я часто пишу песни, вдохновляясь событиями из жизни. Я так разволновалась…

Кстати, исполняя многие песни, вижу именно Бекира. Я безумно им вдохновляюсь.

— Это чувствуется по вашему пятому студийному альбому — «Крила», изданному 12 октября 2018 года на лейбле Enjoy! Records.

— Да. Этими чувствами пронизана и титульная песня, и «Кохання», и «Любити». Например, «Любити» я написала в феврале 2017 года — за месяц до того, как мы официально расписались. Это был, так сказать, мой свадебный подарок Бекиру. Потом я спела эту песню на нашей свадьбе. Для меня это был очень важный и приятный момент.

— А сыну какие песни посвящены?

— Сыну я написала колыбельную, когда еще была беременна. Этим треком я очень дорожу, но в силу ряда причин он еще не вышел.

— Когда ждать публичную премьеру колыбельной?

— Наверное, в декабре. Я написала колыбельную дома, использовала семплы арфы прямо в программе ProTools (цифровая студия звукозаписи. — Авт.). Потом пригласила арфистку, чтобы сыграть трек вживую. Я хотела такой «дуэт» — только голос и арфа. Эта колыбельная простая, но в ней есть украинская ДНК! Пожалуй, более украинской песни у меня еще не было.

Мой сын Эмир засыпает под нее уже полтора года. Похоже, он ее любит. Кстати, впервые он услышал эту колыбельную, когда был еще в утробе.

Джамала с сыном Эмиром

— А сейчас слушает в живом исполнении?

— В основном вживую. А если я на гастролях или на мероприятии, тогда в записи. Надеюсь, колыбельная выйдет к Новому году. Будет две версии: для мальчиков и для девочек. Одна называется «Спи, мій принце!», а вторая — «Спи, принцесo!».

— Вернемся к вашей свадьбе. 26 апреля 2017 года вы вышли замуж за Бекира Сулейманова, родом из Симферополя… Женил вас муфтий Саид Исмагилов. В крымскотатарских традициях церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве.

— На свадьбу мы пригласили только самых близких. Получилось 175 человек. Смогли приехать и наши родственники из Крыма. Кстати, мы не замыкались на крымскотатарской теме, а постарались соединить разные национальные традиции. Например, ведущая была украиноязычной и декламировала произведения Ивана Франко и Владимира Сосюры. Были и другие украинские традиции, но сам свадебный обряд — крымскотатарский.

— Какая главная традиция украсила праздник?

— Музыканты, приглашенные из Крыма. Весь вечер они играли народную крымскотатарскую музыку. Это было необычно для тех, кто прежде не бывал на крымских свадьбах, но, мне кажется, всем понравилось. У нас на таких торжествах музыка звучит нон-стоп.

— После свадьбы вы не изменили фамилию. Почему? Вы ведь выступаете под сценическим именем…

— Даже не знаю. Я спросила у Бекира: «Тебе принципиально, чтобы я взяла твою фамилию?» Он ответил: «Нет». Но мне лично важно, что у нашего сына фамилия Сулейманов, и записан он по крымскотатарским правилам.

— А именно?

— Он — Эмир-Рахман, но не Бекирович Сулейманов, а Сеит-Бекир оглы Сулейманов. Бекир тоже так записан.

«В качестве первого гонорара я получила куклу Барби»

— Скажите, вы хотели бы, чтобы сын стал музыкантом?

— Будет ли он музыкантом, не знаю. Хотелось бы, чтобы сын вырос музыкально образованным человеком. Но специально лепить из него музыканта я не буду. Кстати, буквально на днях я выкладывала видео, где Эмир играет на гитаре.

— На сцене, в полтора года?

— Да нет, конечно, дома (смеется). Я вытащила гитару, положила инструмент на пол, и сын, представляете, уселся и стал очень ритмично шлепать по струнам! Вот, смотрите (показывает видео в телефоне).

— Круто. Как джазовый барабанщик!

— Я тоже поразилась тому, как он по-настоящему играл. Люди, которые в детстве и отрочестве посещали уроки игры на фортепиано, на скрипке и так далее, вырастают другие и всегда, по-моему, будут бережно относиться к музыке.

«Все в нашей жизни — вера, надежда, любовь», — говорит Джамала. На фото с мужем и сыном

— В детстве вас называли музыкальным вундеркиндом?

— Нет.

— Но петь вы начали в три года.

— Так утверждает мама, и, знаете, я ей теперь верю! Когда вижу, как мой Эмир где-то интонирует, правильно держит ритм и так далее. Теперь слышу от мамы: «Ага, а ты мне не верила. Я тебе говорила… У меня просто записей твоих не сохранилось».

— А ваша мама помнит, какая именно песня была первой в вашем исполнении?

— «Мишка с куклой бойко топает…» Что удивительно, ее даже записали на кассету. Но кассет было мало, и позже мое пение стерли, чтобы записать какую-то музыку. К сожалению.

— А сохранился первый детский альбом, записанный вами в девять лет в Симферополе на студии Крымской областной теле- и радиокомпании Украины?

— Да. Мы пришли с пианистом-аккомпаниатором и буквально за час записали 12 детских и народных крымскотатарских песен. Помню, меня очаровал огромный пульт.

— Вы бы не хотели вернуть в свой репертуар одну из тех песен?

— Возможно… На самом деле, одну из тех песен я записала в дебютном альбоме For Every Heart. Это народная крымскотатарская песня Pengereden («У окна»), исполненная под аккомпанемент акустической гитары.

— Правда, что в качестве первого гонорара вы получили… куклу Барби, купленную мамой?

— Откуда вы знаете? Точно! Только не настоящую Барби, а турецкую. Было обидно, что у нее не до конца ручки и ножки двигались. Но сбылась моя заветная мечта.

— Знаю, что джаз вы поете с юных лет… Еще девочкой к этому жанру вас приучал уважаемый в Крыму армянский композитор и аранжировщик Геннадий Владимирович Асцатурян, царство ему небесное.

— Да, дядя Гена был удивительным человеком! Известный в Симферополе композитор и аранжировщик, он занимался репертуаром крымскотатарского ансамбля, затем был художественным руководителем оркестра заслуженной артистки Крыма, крымскотатарской певицы Заремы-Ханум. Все знали, что он очень востребованный, крутой, попасть к нему было нереально никому из музыкантов.

До этого я пела со своим учителем сольфеджио Али Халитовичем Кадыровым. А тут стала готовиться на первый в жизни песенный конкурс «Хрустальная нотка», и мне потребовалась настоящая аранжировка. Все тогда работали под «минусовки», а мы с родителями себе такого позволить не могли.

— Вы уже занимались по классу фортепиано в первой Алуштинской музыкальной школе?

— Да. Видите, я даже в детстве хотела выступать вживую, а не под «минус» (смеется). Хотя тогда это было позорно: все крутые, при «минусовках», а ты — нищий, поешь под живые инструменты. На фортепиано мне всегда аккомпанировал Али Халитович.

Так вот. Я понимаю, что мне скоро ехать в Москву на «Хрустальную нотку», и нужна крепкая «минусовка». В конце концов мы с отцом напрямую пришли к дяде Гене. Он устроил прослушивание, мол, пой, что знаешь… Пою я какой-то поп-соул — что-то из Уитни Хьюстон, что-то из Мерайи Кэри, а страшно!

— И как отреагировал дядя Гена?

— Он сказал: «Хорошо… Я возьмусь сделать аранжировку». Я выбрала песню «Крымский снег», которую написал Сервер Какура на стихи Ольги Голубевой. Так впервые в жизни я получила профессиональные аранжировку и фонограмму. Но в дяде Гене, как я теперь понимаю, проснулся азарт!

— Почему вы так думаете?

— Он разглядел талант и захотел, чтобы я всесторонне развивалась. Сам же был джазовым музыкантом.

— Дядя Гена сделал своевременную прививку ремеслом?

— Да. Хотя у нас дома тоже были пластинки Эллы Фицджеральд, Сары Воан, Билли Холидей, которые родители купили еще в Средней Азии… Скажу больше, мама мне с детства их ставила, и я под них засыпала.

— Как колыбельные?

— Да-а-а… Это было еще в Мелитополе. И когда пластинка заканчивалась, я недовольно просыпалась, а маме приходилось запускать ее заново. Спустя годы «встреча» с Эллой Фицджеральд все-таки состоялась. Под чутким руководством дяди Гены я учила ее материал целыми альбомами. Разучивала на слух, запоминала правильное произношение английских слов, копировала мелизмы, особенно — скэт (в джазе — вокальная имитация музыкального инструмента. — Авт.), даже учила сольные импровизации отдельных инструментов: саксофон, рояль, трубу и так далее. Да, такими были домашние задания дяди Гены. За Эллой Фицджеральд последовала Сара Воан, потом настало время Билли Холидей.

— С дядей Геной вы подружились?

— Страшно! Ко всему прочему, его дочка Гаянэ оказалась моей ровесницей! Мы с ней до сих пор дружим, хотя теперь она живет в Португалии. Кстати, именно Гаянэ Асцатурян делала все принты для нашего мерчендайзинга на «Евровидение»: сумки, футболки и прочее.

— Последние десять лет я наблюдаю за вашим творчеством. У меня сложилось стойкое убеждение, что даже в статусе звезды вы ищете некий музыкальный смысл и личностную форму современной песни.

— Замечательно!

«Кино — та сфера, которая мною еще недооткрыта. Мне нравится, что много моих песен вошли в саундтреки»

— Вы идете от жанра к жанру, перетекая и видоизменяясь, как тот терминатор. О чем ваш альбом «Крила»?

— Я не планировала альбом, даже хотела разделить материал на несколько частей. Первая — это The Great Pretender, Happiness и I Believe In U. Потом, что там дальше было? (Листает мобильный телефон, быстро находит трек-лист и показывает. — Авт.) «Незнайомець» — такой легкий электро-соул. Я записывала его в Василькове с Лесиком Omodada из тернопольской инди-группы Tik Tu. Мне понравилась их музыка, и я подумала: почему бы нам не сделать аранжировку? Лесь приехал ко мне домой, привез домашний сыр. Я сварила гречку. Мы поели, сели и полностью написали аранжировку песни «Незнайомець». В неформальной домашней обстановке появилась и аранжировка «Любити», сделанная с джазовым гитаристом Дмитрием Кушнировым. Happiness, The Great Pretender, «Сумую» и лайвовую версию «Любити» я записала с ансамблем Acoustic Quartet джазового пианиста Ефима Чупахина, который живет в Нью-Йорке.

— То есть в планах пластинки не было? Обычно, если звезда национального масштаба готовит альбом, набирается 15—30 песен, а потом отбрасываются те, без которых можно обойтись…

— У нас по-другому, очень много ситуативной импровизации, — продолжает Джамала. — Конечно, остались песни, которые не вошли в альбом и до сих пор ждут своего часа. Наверное, «Крила» я просто почувствовала, потому что эти десять песен в большинстве случаев раскрывают настоящую меня. Знаете, где-то во мне бурлит соул-музыка и традиция госпел, которая тяготит к бесконечным каденциям, соло, верхним нотам. В то же время я люблю и электронное звучание, минималистичные аранжировки.

— Приятно, что Джамала не ограничивается исключительно поп-музыкой, а раскрывает разные таланты. Дважды вы уже снимались в кино. В первом фильме, похоже, играли себя?

— Мне кажется, нет. В 2013 году я снялась в фильме «Поводырь» режиссера Олеся Санина, где сыграла роль певицы Ольги Левицкой. Это был исторический персонаж — актриса харьковского театра «Березиль» Леся Курбаса.

— Вторым фильмом оказалось фэнтези «Полина» (2016 год) французско-бельгийского режиссера Олиаса Барко. Это был интересный эксперимент?

— Не совсем удачный. В результате я попросила режиссера вырезать сцену с моим участием.

— Почему?

— Мне не понравилось то, что получилось.

— Было полезно поучаствовать в съемках с Жаном Рено и французской рыжеволосой топ-моделью Одри Марне, которая дружит с Ольгой Куриленко и Милой Йовович?

— Однозначно, это был интересный опыт. Кино — та сфера, которая мною еще недооткрыта. Да, мне нравится, что много моих песен вошли в саундтреки. Имею в виду «1944», «Крила», «Обещание», «Шлях додому», «Чому квіти мають очі?» Последняя была написана во время съемок «Поводыря». Две новые композиции специально писали для фильмов.

— К каким именно фильмам?

— «Цена правды» польского режиссера Агнешки Холланд… Это большое кино о валлийском журналисте Гарете Джонсе. Он первым из европейских журналистов осветил трагедию украинского народа — Голодомор…

— Вы работаете с Агнешкой Холланд?! Да этот постановщик — просто гений! Меня поразила ее драма «Полное затмение» о Поле Верлене и Артюре Рембо, где сыграл молодой Леонардо Ди Каприо.

— Украинская премьера назначена на 28 ноября этого года.

— Неким итогом стал вышедший месяц назад альбом «10» — сборник лучших треков за десятилетнюю карьеру. А недавно стартовало национальное турне «10». Какое главное его настроение?

— Это десять лет пути как автора песен, как певицы, как человека. Это десять лет с того момента, как люди увидели меня на фестивале «Новая волна». Это десять лет трансформации того, что я копила, как менялась, куда двигалась.

— При такой интенсивной творческой жизни, наверное, бывает так: возвращаешься домой — и нет сил… Что нужно сделать?

— Следует сменить обстановку: уехать куда-нибудь на два-три дня или отправиться на пару часов в лес, чтобы напитаться энергией. Кстати, на свой день рождения я так и сделала. Мы втроем уехали на несколько дней в гостиницу, которая находится в очень живописном месте в лесу под Черниговом. Возвращаешься — и ты опять ты.

