24.86 / 25.15 27.54 / 28.00
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Последние теплые выходные: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

11:25 24 октября 2019 145
Оболонская набережная в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 25 октября, в большинстве областей будет по-прежнему маловетрено, туманно и тепло. Погода до конца недели существенно не изменится.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха ближайшей ночью составит + 5 + 11 градусов, а днем 25 октября, в среднем, установится на уровне +14 + 19 градусов. В западных регионах будет теплее — до + 16 + 22 градусов.

«Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы „обнялись“, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональную полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые вычленили погоду сухую и маловетреную», — пишет синоптик на своей страничке в соцсетях и добавляет, что уже 25 октября над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления: «Везде будет сухо и маловетрено. Включая Украину».

В Киеве 25 октября дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня + 15 + 17 градусов.

«До конца недели погода существенно не изменится. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы», — советует Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер