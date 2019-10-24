Последние теплые выходные: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Общество и люди

В пятницу, 25 октября, в большинстве областей будет по-прежнему маловетрено, туманно и тепло. Погода до конца недели существенно не изменится.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха ближайшей ночью составит + 5 + 11 градусов, а днем 25 октября, в среднем, установится на уровне +14 + 19 градусов. В западных регионах будет теплее — до + 16 + 22 градусов.

«Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы „обнялись“, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональную полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые вычленили погоду сухую и маловетреную», — пишет синоптик на своей страничке в соцсетях и добавляет, что уже 25 октября над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления: «Везде будет сухо и маловетрено. Включая Украину».

В Киеве 25 октября дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня + 15 + 17 градусов.

«До конца недели погода существенно не изменится. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы», — советует Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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