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В Киеве 24–25 октября из-за футбола изменится работа метро и наземного транспорта
Киевское «Динамо» в четверг, 24 октября, на НСК «Олимпийский» встретится с датским «Копенгагеном». Из-за футбольного поединка (матч начнется в 22:00) группового турнира Лиги Европы работа столичной подземки продлится на один час. Перед началом игры и после нее (ориентировочно после 23:45) возможно ограничение на вход пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такой механизм традиционно применяется из соображений безопасности и во избежание скопления пассажиров на платформах станций.
На час продлится и работа наземного транспорта:
- троллейбусов №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 42-Д, 50;
- трамваев №№ 1, 8, 28, 33;
- автобусов в режиме маршрутного такси №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.
Между тем «Киевпасстранс» в рабочем порядке внес коррективы в маршрут автобуса № 19. С 24 октября реорганизовано движение между улицами Козацкой и Васильковской, что представлено на схеме.
Напомним, что в Киеве до 8:00 24 октября на улице Малевича (Боженко) частично перекрыто движение из-за дорожных работ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до конца октября будет ограничено движение транспорта по Южному мосту.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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