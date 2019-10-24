24.86 / 25.15 27.54 / 28.00
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве 24–25 октября из-за футбола изменится работа метро и наземного транспорта

11:42 24 октября 2019 49
Люди у турникетов метро
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Киевское «Динамо» в четверг, 24 октября, на НСК «Олимпийский» встретится с датским «Копенгагеном». Из-за футбольного поединка (матч начнется в 22:00) группового турнира Лиги Европы работа столичной подземки продлится на один час. Перед началом игры и после нее (ориентировочно после 23:45) возможно ограничение на вход пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такой механизм традиционно применяется из соображений безопасности и во избежание скопления пассажиров на платформах станций.

На час продлится и работа наземного транспорта:

  • троллейбусов №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 42-Д, 50;
  • трамваев №№ 1, 8, 28, 33;
  • автобусов в режиме маршрутного такси №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.

Между тем «Киевпасстранс» в рабочем порядке внес коррективы в маршрут автобуса № 19. С 24 октября реорганизовано движение между улицами Козацкой и Васильковской, что представлено на схеме.

Напомним, что в Киеве до 8:00 24 октября на улице Малевича (Боженко) частично перекрыто движение из-за дорожных работ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до конца октября будет ограничено движение транспорта по Южному мосту.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер