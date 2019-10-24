Украина

Рябошапка назначил прокурора Крыма: что о нем известно

В среду, 23 октября, коллективу прокуратуры Крыма представили нового главу ведомства — Игоря Поночовного. Назначение проходит в рамках реформы службы.

Как сообщили в Генпрокуратуре, приказ о назначении Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал 22 октября.

Известно, что Игорь Поночовный родился 7 октября 1987 года в с. Остров Рокитнянского района Киевской области. В 2009 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Карьеру прокурора начал в 2009 году в должности помощника прокурора Дарницкого района города Киева. В дальнейшем работал на должностях следователя в прокуратурах Подольского района города Киева и прокуратуры столицы, заместителя прокурора Оболонского района Киева, начальника управления прокуратуры Полтавской области.

С декабря 2017 работает в прокуратуре АР Крым. Сначала — в должности заместителя начальника управления по расследованию уголовных производств. После возглавил управление надзора в уголовном производстве. В июне 2018 занял должность заместителя прокурора Автономной Республики Крым.

Представляющий его заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что Поночевный профессионал, «надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы ведомства».

Напомним, вчера стало известно об увольнении с занимаемой должности начальника Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который курировал расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства.

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