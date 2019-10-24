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Пыталась спрыгнуть с крыши 9-этажки: в Запорожье подростки спасли школьницу от смерти (видео)
В Запорожье 13-летняя девочка пыталась прыгнуть с высотки, но ей помешали подростки. В Киеве семиклассница выпрыгнула из окна четвертого этажа.
Инцидент в Запорожье произошел 23 октября. Около 5 часов вечера в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что с крыши дома по улице Автозаводской пытается прыгнуть несовершеннолетняя.
Прибывшие на место полицейские установили, что девочка пыталась прыгнуть из здания, а подростки ее уговорили этого не делать и помогли выбраться.
Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Работники полиции провели с ребенком профилактическую беседу и вызвали в отделение ее мать.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены мотивы поведения девочки и обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, ранее в Киеве в результате падения с высотки погиб 14-летний подросток. А две недели назад в Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив.
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