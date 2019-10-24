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Захватчик моста Метро остается под стражей: что произошло
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения Алексею Белько, которого арестовали после «минирования» моста Метро в столице и спецоперации правоохранителей.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, заседание с 24 октября, когда должна была рассматриваться его жалоба, перенесли на 5 ноября — Алексея Белько не доставили на судебное заседание.
Напомним, что ветерану АТО инкриминируют две статьи — ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
Месяцем ранее Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 288 000 гривен. «На сегодня залог не внесен, подозреваемый находится под стражей», — пишет Надежда Максимец на своей страничке в соцсетях.
В комментариях под этим постом она добавила, что причины недоставки Белько в суд прокуратуре не сообщили. Что же касается людей, которые заявляли о готовности внести залог, то они так и не реализовали свои намерения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал исповедь экс-старшего сержанта Алексея Белько и заявил, что сложившаяся ситуация — «наша с вами ответственность тоже».
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