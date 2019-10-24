Олег Винник раскрыл секреты предстоящего шоу в Киеве

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, назвавший имя будущей дочери, готовится к завершающему концерту своего осеннего тура «Роксолана». Артист обещает, что это будет совершенно новое, высокотехнологичное шоу, подготовка к которому уже идет полным ходом.

Режиссером-постановщиком выступит Катя Царик, автор самых ярких клипов и концертных постановок для многих артистов. Она готовит особенную сценографию. Во время шоу сцена будет меняться восемь раз.

«В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране. Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле «поп-рок шоу», — раскрыла детали шоу Катя Царик.

Концерт в киевском Дворце спорта состоится 21 ноября.

Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой «Ты в курсе» побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube.

На старте осеннего тура Олег Винник попал в скандал в связи с участием в российском клипе «ВсемМир». Певец заявил, что видео с ним было использовано без его ведома.

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