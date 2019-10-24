Уволенный Горбатюк сделал громкое заявление о расследовании дел Майдана

Украина

Уволенный с поста начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, курировавший расследование преступлений на Майдане, заявил, что дела по событиям во время Революции Достоинства практически остановлены.

Как сообщает «LB», при новом прокуроре на нашлось места одиннадцати сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимались расследованием дел по Майдану. «По результатам первых тестирований у нас шесть следователей не прошли на следующий этап. Например, следователь, который занимался эпизодом штурма Майдана и направил в суд обвинительный акт против бывшего главы СБУ; следователь по 20 февраля, расстрелам, который завершили направлением обвинительного акта против пяти „беркутовцев“; следователь по организованной преступной организации, узурпации власти бывшим президентом», — заявил он во время брифинга.

Также, по словам Сергея Горбатюка, четверо сотрудников были уволены в минувшую пятницу, а он — в среду, 23 октября. Экс-замгенпрокурора считает, что нынешнее руководство ГПУ «не желает видеть в новосозданном департаменте процессуального руководства тех, кто занимался делами Майдана».

Издание напоминает, что с 20 ноября 2019 года ГПУ теряет функцию следствия, в связи с чем Управление специальных расследований подлежит расформированию. Сотрудникам предложили либо продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований, либо осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Сергей Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, заявив, что оно не соответствует действующему законодательству.

В то же время недавно ставший замгенпрокурора — главным военным прокурором Виктор Чумак заверил, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет. «Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор из той же рабочей группы, потому что речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений», — заявил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

При этом он заявил, что Сергея Горбатюка «никто не выгонял и никто не просил уволиться». «Увольнения законны (Горбатюка и следователей)… Если он с этим не соглашается, никто не запрещает ему идти в суд», — так Виктор Чумак прокомментировал заявление Горбатюка о незаконности его увольнения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из ГПУ начали увольнять прокуроров, которые вели дела Майдана.

Также ранее Верховная Рада утвердила президентский закон о полной «перезагрузке» органов прокуратуры. Ожидается масштабное сокращение числа прокуроров, повышение зарплат оставшимся сотрудникам, а также реформирование структуры прокуратуры.

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