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Общество и люди

Проверка «слуг народа» на полиграфе: в сети отреагировали едкими шутками и фотожабами

8:28 24 октября 2019 104
Дубинского готовят к тесту на полиграфе
Инф. «ФАКТОВ»

Распиаренную акцию выявления коррупционеров с помощью детектора лжи в рядах президентской фракции продолжают высмеивать в сети. Напомним, в среду, 23 октября, в прямом эфире тест проходил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Перед этим полиграф прошел Александр Качура.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий написал в Facebook: «Дубинский сделал шоу и уже завтра может создавать свою партию, например, „Детектор лжи“. Ну и готовиться к роспуску ВР, который сегодня стал еще немного ближе».

Кроме того, он опубликовал фотожабу этого действа.

Ироничными фотожабами и коллажами отметились и другие пользователи соцсетей.

Как сообщали «ФАКТЫ», в партии «Слуга народа» заговорили о полиграфе, когда 12 нардепов не проголосовали за законопроект об изменениях в оценочной деятельности в сфере недвижимости. За блокирование антикоррупционного документа якобы каждый из непроголосовавших получил по 30 тысяч долларов. Президент Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от «Слуги народа» на полиграфе.

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