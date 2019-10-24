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Проверка «слуг народа» на полиграфе: в сети отреагировали едкими шутками и фотожабами
Распиаренную акцию выявления коррупционеров с помощью детектора лжи в рядах президентской фракции продолжают высмеивать в сети. Напомним, в среду, 23 октября, в прямом эфире тест проходил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Перед этим полиграф прошел Александр Качура.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий написал в Facebook: «Дубинский сделал шоу и уже завтра может создавать свою партию, например, „Детектор лжи“. Ну и готовиться к роспуску ВР, который сегодня стал еще немного ближе».
Кроме того, он опубликовал фотожабу этого действа.
Ироничными фотожабами и коллажами отметились и другие пользователи соцсетей.
Как сообщали «ФАКТЫ», в партии «Слуга народа» заговорили о полиграфе, когда 12 нардепов не проголосовали за законопроект об изменениях в оценочной деятельности в сфере недвижимости. За блокирование антикоррупционного документа якобы каждый из непроголосовавших получил по 30 тысяч долларов. Президент Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от «Слуги народа» на полиграфе.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..