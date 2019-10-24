Для тех, кому за 55: Владимир Дубинский помог пожилым людям освоить интернет

Пресс-релиз

Рассказать и показать, как при помощи интернета сделать свою жизнь легче, взялись сотрудники благотворительного фонда «Доброта та допомога», который несколько лет назад организовал Владимир Дубинский. Впервые в Каменском при поддержке фонда начали проводиться курсы «Понятный интернет» для тех, кому за 55. Это обучающая программа, в которой люди пенсионного возраста могут совершенно бесплатно научиться пользоваться интернетом при помощи компьютера или смартфона.

Идея создания таких занятий возникла неспроста, ведь большинство людей старшего возраста даже не представляют, сколько возможностей открывается при помощи интернета. Оплата коммунальных счетов, запись к врачу, поиск препаратов в аптеках города, отслеживание движения общественного транспорта и неограниченное общение — все это возможно сделать онлайн. И главная задача благотворительного фонда Владимира Дубинского — научить старшее поколение пользоваться этими возможностями, ведь далеко не все родственники имеют на это время и терпение.

На курсы люди приходят с разными потребностями: кто-то хочет при помощи интернета общаться с родственниками за границей, а кто-то — смотреть фильмы и сериалы онлайн. Поэтому преподаватели курсов «Понятный интернет» разработали программы обучения работы отдельно с компьютером и отдельно — со смартфонами. На занятиях пенсионеры осваивают такие полезные программы как Приват24, HELSI. me, Eway, Facebook, Viber, WhatsApp, Skype. Но если человек совсем не знаком с компьютером или смартфоном, это не проблема, преподаватели объясняют все с самых азов.

«Владимир Дубинский дал возможность пожилым людям окунуться в мир интернета, — рассказала преподаватель Юлия Хмарук. — У нас есть компьютеры, есть просторный класс для занятий, и здесь люди свободно могут получить навыки, которые им, несомненно, пригодятся. После занятий бабушки спешат на трамвай, который вот-вот приедет к ближайшей остановке, а увидели они это в программе, которую освоили на наших курсах».

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