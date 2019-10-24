Жгучая брюнетка: Катя Осадчая удивила сменой имиджа (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая, умилившая семейной идиллией с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Ваней, удивила кардинальной сменой имиджа. Звезда уже подготовилась к празднику осени Хэллоуину. Ведущая «Светской жизни» перевоплотилась в героиню фильма «Семейка Адамсов» — Мартишу.

На фото в Instagram Катя позирует с ярким макияжем, черными длинными волосами, кружевном платье и черных лодочках.

«Вы уже готовы к Хэллоуину? Мы вчера репетировали на премьере. А кем вы будете в этом году?», — спросила Осадчая у подписчиков.

Подписчики живо отреагировали на перевоплощение ведущей, называя ее в комментариях женщиной-вамп. В целом, мистический образ понравился поклонникам.

«Не узнала даже, очень эффектно», «А вам идет», «Вам очень идет образ! Очень стильно выглядите с черным цветом волос», «Ой, вы такая необычная, неожидаемая в таком цвете. Но вам идет. Настоящая девушка — вамп», «Сразу и не узнать», «Катя — это ваш образ», «Я вас и не узнала, красотка», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ведущая Леся Никитюк покрасила волосы в розовый цвет.

А известный фитнес-тренер Анита Луценко подстриглась под мальчика и покрасилась в фиолетовый.

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