Шоу-бизнес

У нас с Настей Каменских очень близкое восприятие людей, которые выходят на сцену, — Игорь Кондратюк

Десятый сезон вокального шоу обещает стать одним из самых ярких. В эфире заканчиваются кастинги, и участники попадают в тренировочный лагерь. Игорь Кондратюк говорит, что самые большие надежды он возлагает на прямые эфиры «Х-фактора». Пока секрет, какая категория исполнителей ему досталась, но Игорь Васильевич уверен, что именно его вокалистов ожидает победа.

«Зрителю интересно посмотреть на бывшую знаменитость: поправилась, покрасилась, постарела»

— Признаюсь, многие скучали по вашим комментариям в эфире «Х-фактора».

— На самом деле я тоже был не против вернуться в этот проект. Говорят, якобы во второй раз в одну реку войти сложно, но мне было интересно узнать, что за люди сейчас приходят на проект, какие песни поют и насколько вообще здесь все изменилось.

— И что же за люди сейчас приходят на талант-шоу?

— Они уже умеют подстраиваться под судей. Подобные проекты лишь первые два года были каким-то откровением, никто не знал, что, как и зачем. Потом люди разделились на три категории: первая — «схожу, а вдруг что-то получится»; вторая — «хочу услышать правду о себе»; третья — «я точно знаю, как убедить судей сказать мне «да».

Кстати, первый раз я это понял на «Шансе», когда участники начали достаточно цинично ко всему относиться. Это чувствовали и ведущие — Кузьма с Наташей Могилевской. В общем, все подстраиваются под ситуацию. Поэтому мне было любопытно, как изменился контингент «Х-фактора» за три года без меня. Они теперь приходят, говорят комплименты Насте и Андрею. Многие, кстати, удивлялись, увидев меня. На что я им говорил: «Думали проскочить на дурняк? Ничего у вас не получится!»

— Как вам работается с нынешним составом жюри?

— Я видел, какие они в эфире, и догадывался, как с ними работать. Сюрпризом стало полное совпадение по оценкам с Настей. Спрашиваю: «Ты что, конспекты вела, когда я сидел в жюри?» У нас очень близкое восприятие людей, которые выходят на сцену.

— В отличие от Оли Поляковой.

— Прекрасно понимаю Олю — подстроиться под существующий коллектив достаточно сложно. Есть свои нюансы. Оля просто решила сесть на свой конек: лучше буду говорить больше, потому что… а что еще делать? По-моему, наша четверка выглядит очень интересно и живет по всем законам шоу-бизнеса. Потому что большому количеству людей по-прежнему хочется слушать старые песни известных исполнителей и потихоньку привыкать к новым. Та же история и с членами жюри.

— Обычно самое интересное происходит во время прямых эфиров — в этом сезоне их будет пять.

— Да, это называется режим экономии. Он есть во всех странах. Даже в британском «Х-факторе» количество прямых эфиров уменьшилось, а у них оно было просто нереальное — по два в неделю с сумасшедшими показателями.

Сейчас вообще все телевидение стало более клиповым, длинные кадры с долгими рассуждениями — прошлый век. Это не только украинская тенденция, это ситуация на мировом телевизионном рынке. Конечно, в этом есть, понятно, экономия, но и зритель не готов долго следить за судьбой любых героев.

— Может, тогда судьба талант-шоу вообще под угрозой?

— Думаю, что в том или ином виде они будут продолжать существовать. Как некая альтернатива всевозможным сериалам. По сути, зрителю ведь надо что-то смотреть! Да, может, объемы таких проектов уменьшатся, но навсегда они не исчезнут. Из всех популярных украинских талант-шоу не производятся только два — «Україна має талант» и «Танцюють всі!». Кстати, думаю, что СТБ смело могло бы возобновить «Україна має талант» и показывать его хоть иногда. Потому что аналога этой программы так и не появилось.

— Как вы относитесь к тому, что последние сезоны «Х-фактора» среди участников кастингов много знаменитостей прошлых лет?

— Так было всегда. Просто «Х-фактор» такой проект, куда совершенно несложно прийти бывшей звезде и показать себя. А какая у них еще есть альтернатива? В телеконцертах их не снимают. Куда им податься? Только в талант-шоу. Но в этом ничего плохого нет. Учитывая, что зритель всегда ностальгически настроен, ему интересно посмотреть на бывшую знаменитость: поправилась, покрасилась, постарела, морщины обсудить. Это как раз совершенно правильная история для талант-шоу.

«Сейчас мой продакшн работает над первым своим сериалом. Тема непростая — адаптация человека, прошедшего АТО»

— Петр Дмитриченко, который побеждал в вашем проекте «Шанс», так и не получил пропуск в тренировочный лагерь.

— С удовольствием послушал, как он поет. Но возникает вопрос: а что дальше? Давно допускаю, что «Х-фактор», как и любое талант-шоу, — это нормальный способ заработать деньги. И в этом ничего плохого нет, учитывая немалый призовой фонд. Вопрос в том, захотят ли с тобой работать судьи, потому что нам, как правило, неинтересно работать с участниками прошлых сезонов, о них уже все всё знают. Судьям хочется чего-то нового, «свежачка»: а вдруг это будет рождение новой звезды!

Игорь Кондратюк: «Судьям хочется чего-то нового, «свежачка»: а вдруг это будет рождение новой звезды!»

— Пока что-то не родилась…

— На самом деле звездность зависит исключительно от человека, а не от талант-шоу. И обстоятельств — повезет, не повезет. А что касается прихода старых знаменитостей, это, скорее, их подарок нам. И я не вижу никакой проблемы в том, что большинство таких героев слышат от судей «нет». Иногда для них важнее просто заявить о своем существовании и на какое-то время окунуться в мир шоу-бизнеса.

— Кастинг юбилейного сезона подходит к завершению. Были участники, которые вас потрясли?

— Есть, скорее, удивления. Потрясений практически нет. Но это нормально, мы ведь тоже грубеем.

— Победительницу третьего сезона талант-шоу, вашу подопечную Аиду Николайчук, вы тоже не сразу разглядели!

— Да, мы просто не поверили, что это ее родной голос! Ведь в первый приход Аиды на «Х-фактор» мы не взяли ее на прямые эфиры. Она дошла только до тренировочного лагеря. И лишь во второй раз, когда Аида выиграла онлайн-голосование, она зашла в шоу и выиграла.

— Скоро год, как вы закрыли свой проект «Караоке на Майдане». Сколько он продержался в эфире?

— Двадцать лет. Знаете, меня все время спрашивают: почему вы его не продолжите? Я готов, но телепродюсеры считают, что оно устарело. Может, так оно и есть, но, с другой стороны, с этим проектом я до сих пор езжу по стране, собирая тысячи его поклонников. Так что актуальность — дело относительное.

— Значит, может настать время, когда «Караоке» возобновится?

— Я никогда не говорю «никогда». Это абсолютно моя авторская программа, и получается, что только я даю возможность «Караоке на Майдане» быть таким, как десять и пятнадцать лет назад. Хотя, признаюсь, я бы возобновил «Караоке», но с каким-то другим ведущим.

— Известно, что сейчас вы занялись продюсированием сериалов.

— Сейчас мой продакшн, создававший «Шанс», «Караоке», работает над первым своим сериалом, который снимается для канала ICTV. Тема непростая — адаптация человека, прошедшего АТО, потерявшего боевых друзей в мирной жизни. Мы получили финансирование от Украинского культурного фонда и в конце октября закончим съемки. Восемь серий, непростая история, много локаций — в основном в Киеве и возле столицы. История актуальная, правдивая, о том, что, к сожалению, много людей, которые воюют против Украины, сейчас спокойно живут среди нас.

Я благодарен судьбе, что появилась такая возможность — поработать в кино. Не стану называть себя громким словом кинопродюсер, но то, что мы делаем, действительно достаточно большой кусок работы. Оказалось, что найти деньги на сериал немного сложнее, чем заключить контракт на год с телеканалом.

— Сейчас ваш рабочий режим расписан по минутам?

— Именно! Хорошо, что у меня дома стоит беговая дорожка — не надо тратить время на поездки в спортзал. Но мои мозги сейчас сосредоточены только на производственном процессе. Ни на что другое просто нет времени.

— Даже на любимый футбол?

— Ну почему же?! Он — моя отдушина. Вот посмотрел хороший футбол наших с Португалией — и заряд бодрости на целую неделю. Я уже достаточно немолодой, поэтому нахожу приятные моменты в традиционных вещах — футболе, семье, путешествиях.

— На Евро уже купили билеты?

— Причем два! На следующий год, на четвертьфиналы Евро-2020, которые пройдут в Мюнхене и Копенгагене. В этих городах мы с женой еще не были и давно мечтали побывать. А тут и повод появился. Правда, оказалось, что сборная Украины не сможет выступать в этих городах на Евро: или в одном, или в другом.

— Все знают, что вы заядлый путешественник…

— Да, вот решили в конце года слетать всей семьей в Новую Зеландию. Правда, в это время будут как раз прямые эфиры «Х-фактора» и мне придется догонять мою семью чуть позже, уже после католического Рождества. Но зато поставим еще одну галочку на нашей карте путешественников.

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