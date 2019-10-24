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Украина

РЛС «Дуга» возле Чернобыля сняли в тумане: фото завораживают

20:05 24 октября 2019 326
РЛС-2
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 24 октября, туманы окутали различные регионы Украины. Особенно сильными они были в Киеве. Но наиболее эффектным это природное явление оказалось в районе Чернобыле. Фото опубликованы в группе Dronarium Украина в Facebook.

«Туманы добрались до Зоны Отчуждения. Эксклюзивные фото объекта „Чернобыль-2“ или „Дуга“ от лучшего проводника в Зону», — написано в сообществе.

На фотографиях, сделанных Ярославом Емельяненко, присутствует величественная радиолокационная станция «Дуга». Снимки выполнены с дрона — на них удалось запечатлеть грандиозное сооружение, особый эффект которому придает сильный туман.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Украине были перенесены или отменены многие авиационные рейсы. Соответствующие корректировки внесли в расписание аэропорты Киева, Борисполя и Львова.

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