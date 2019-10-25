Грибы укрепляют кости и снижают уровень сахара в крови

Здоровье и медицина

Собирать грибы любят не все, но практически нет человека, который бы отказывался их есть. Однако не стоит употреблять более 150 граммов в день. Если придерживаться этой нормы, организм получит оптимальное количество полезных веществ. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что грибы снижают риск развития рака простаты у мужчин.

Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, укрепляют костную ткань, благотворно воздействуют на кроветворение.

В грибах минимальное содержание жира и нет холестерина, поэтому их можно есть людям, страдающим ожирением. Также они будут полезны тем, кто страдает сахарным диабетом: пищевые волокна грибов способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Грибы обладают и противоопухолевым эффектом, так как содержат селен и витамин С, являющиеся антиоксидантами, а также белки лектины, которые являются ловушками для опухолевых клеток.

Но многое зависит от того, где выросли грибы. Они, подобно губке, впитывают все, что есть в почве, в том числе соли тяжелых металлов. Поэтому не рекомендуется собирать дикорастущие грибы вблизи оживленных трасс или производственных предприятий.

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Также следует помнить, что противопоказано употреблять грибы людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит) в период обострения, а также тем, кто страдает почечной и печеночной недостаточностью. Детям до 12 лет грибы лучше не давать.

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