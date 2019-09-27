Здоровье и медицина

Риск развития рака простаты у мужчин снижают грибы: что нужно об этом знать

По мнению ученых из Японии, в грибах содержится соединение, подавляющее определенный мужской гормон, который усиливает рост злокачественных клеток и приводит к раку простаты (ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие процедуры эффективны при аденоме простаты).

Также в грибах есть антиоксиданты. Эти вещества помогают предотвратить повреждение нормальных клеток организма, тем самым защищая человека от многих серьезных заболеваний, в том числе от рака.

В 13-летних исследованиях участвовали более 36 тысяч мужчин в возрасте 40—79 лет. Как оказалось, если человек ел грибы один-два раза в неделю, то риск рака простаты снижался на восемь процентов. А у мужчин, употреблявших продукт трижды в неделю, — на 17 процентов. Особенно хороший эффект был у добровольцев 50 лет и старше, а также у тех, кто ел мало фруктов и овощей, но очень любил мясо и молочные продукты.

Многие ученые, кстати, говорят о том, что грибы действуют в организме как сорбент — выводят вредные вещества. Противоопухолевый эффект грибов связывают с содержащимися в них белками. Их многие исследователи называют «ловушкой для опухолевых клеток».

В грибах много полезных веществ, например, белка. Также в этом продукте содержатся 18 аминокислот, витамины А, группы В, С, РР, Е и D, микроэлементы: калий, медь, сера, фосфор, марганец. Грибы низкокалорийны, так как на 90 процентов состоят из воды.

Благодаря такому составу продукт положительно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает состояние кожи, ногтей и волос, нормализует обмен веществ, выработку гормонов, укрепляет кости и иммунитет.

Однако важно знать, что грибы — тяжелая пища, поэтому их нельзя есть много (не больше 100 граммов в день). При частом и неумеренном употреблении могут развиться или обостриться заболевания желудка и кишечника, ведь в продукте находится белок хитин, который практически не переваривается. Грибы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в период обострения (гастрит, язвенная болезнь, колит, панкреатит), почечной и печеночной недостаточности.

Важно покупать их в магазинах, где продаются качественные продукты, ведь собранные в лесу могут стать причиной серьезного отравления, которое грозит даже смертельным исходом. Кстати, отравление может вызвать червивый или старый гриб, поэтому такие лучше выбрасывать.

Заядлым грибникам важно выбирать для тихой охоты чистые места, вдали от свалок и дорог, так как грибы, как губка, впитывают все вредные вещества из почвы.

Любые грибы не следует употреблять в сыром виде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие продукты полезны для мужчин, а от чего нужно отказаться.

Тем временем исследования показали, что куриное мясо может способствовать развитию рака.



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