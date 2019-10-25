Держал в страхе весь город: в Запорожье активистка стала жертвой серийного маньяка

Происшествия

«ФАКТЫ» выяснили подробности о преступнике, который 24 октября в Запорожье чуть не убил общественную активистку Анжелику Белову. Злоумышленник средь бела дня напал на Анжелику в подъезде и нанес ей удары ножом. Молодая женщина выжила, но оказалась в реанимации. В СМИ звучали предположения, что случившееся может быть связано с деятельностью пострадавшей (Анжелика является руководителем общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром», а ее муж возглавляет организацию «Антикоррупционное движение Запорожья»). Но, как удалось узнать «ФАКТАМ», нападение никак не связано с работой Анжелики и ее супруга. Пострадавшая стала жертвой маньяка, который систематически нападал на молодых женщин и держал в страхе весь город.

- Мы сейчас узнали, что было как минимум семь таких эпизодов, — рассказал «ФАКТАМ» глава правления организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Алексей Падченко. — Этот человек нападал на молодых женщин. Подстерегал их на улице и наносил удары острыми предметами. Одну женщину таким образом убил — забил до смерти монтировкой. Он не насиловал своих жертв и не грабил. Целью было нанести телесные повреждения, а возможно и убить. За то убийство он получил 15 лет заключения, но недавно вышел на свободу и тут же принялся за старое.

- Анжелика раньше его не видела?

- Нет, ни разу. В тот день она скупилась в супермаркете возле дома и, возвращаясь, не заметила за собой слежку. А этот человек, как выяснилось, заметил ее еще в магазине и пошел следом. Когда он зашел за ней в подъезд, Анжелика не обратила на него внимания. «Я думала, что это кто-то из жильцов, — рассказала она потом. — Поэтому шла спокойно. Он напал на меня сзади».

Ранения оказались глубокими, повреждены печень и легкое. Но, несмотря на тяжелое состояние, Анжелика после случившегося еще была в сознании и успела позвонить мужу. Сказала, что ее подрезали, что она лежит в подъезде на ступеньках. Муж был дома, поэтому тут же выбежал и вызвал «скорую».

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В больнице Анжелику сразу прооперировали. Операция длилась четыре с половиной часа и, по словам врачей, прошла успешно. Сейчас Анжелика еще слаба, но ее жизни ничто не угрожает. Ее уже даже перевели в обычную палату. Она лежит в Запорожской городской больнице № 5.

Задержать маньяка удалось благодаря установленным в супермаркете и на улице камерам видеонаблюдения.

- Посмотрев записи, полицейские увидели, как преступник вышел из супермаркета следом за Анжеликой, как шел за ней по пятам до подъезда, — говорит Алексей Падченко. — Да и сама Анжелика кое-что запомнила и смогла его описать. Сначала мы решили, что нападение может быть связано с активной деятельностью Анжелики. Но нет — учитывая количество подобных эпизодов, можно сделать вывод, что этот человек действительно маньяк. В день нападения у Анжелики были с собой деньги, дорогой телефон, золотые украшения. Но он ничего не взял, его это не интересовало. Преступник просто ходил по улицам и искал жертв. Его жертвой стала Анжелика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержанному 40 лет, он вышел из тюрьмы буквально месяц назад. Также «ФАКТЫ» рассказывали о задержании «троещинского маньяка». Он оказался артистом балета.

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