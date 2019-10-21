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Украина

Премьер Гончарук вступился за "Квартал" в скандале с песней про Гонтареву

12:59 21 октября 2019 177
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя скандал, в который попал «Квартал 95» и хор имени Веревки с песней о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, заявил, что радоваться пожару у соседа неправильно, но в демократической стране каждый имеет право шутить, как ему нравится.

Как сообщает «Украинская правда», об этом глава Кабмина заявил на пресс-конференции после заседания правительства. «Радоваться и смеяться по поводу беды у другого я не считаю нормальным. Но в мире есть очень много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, государственному чиновнику — это дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему нравится», — сказал он и добавил, что если бы такой номер исполнила какая-то другая команда, то это бы прошло незамеченным.

«Поэтому я комментирую не один юмор, а ту параллель, которую сейчас ему приписывают. Сейчас у Украины много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно по этому поводу не смеялся», — добавил Гончарук.

По его словам, правоохранители должны уделить пристальное внимание пожару в доме Гонтаревой, который совпал с визитом в Украину миссии Международного валютного фонда, и разобраться, кто стоит за поджогом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. А гендиректор и худрук хора Зиновий Коринец назвал ситуацию «неприятной» и сообщил, что за выступление с «кварталовцами» коллективу, который часто работает по контрактам, заплатили 30 тысяч гривен.

А олигарху Игорю Коломойскому выступление понравилось. По его словам, он не заказывал номер о Гонтаревой «Кварталу» в день ее рождения 20 октября.

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