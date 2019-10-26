Зверское нападение на активистку в Запорожье: суд арестовал подозреваемого

Происшествия

В Запорожье Коммунарский райсуд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для подозреваемого в нападении на активистку Анжелику Белову. Об этом сообщил начальник Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик.

Ближайшие 60 дней мужчина проведет под стражей. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство, сообщает UA: Запоріжжя.

Как писали «ФАКТЫ», на руководительницу ромского центра Анжелику Белову напали в подъезде днем 24 октября. Мужчина нанес девушке удар ножом в область сердца. Белову госпитализировали, а полиция начала поиски преступника, распространив ориентировку. Его задержали в тот же день.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, который ранее уже был судим за тяжкие преступления в отношении женщин. Только в сентябре он вышел на свободу. Более подробно о личности преступника читайте в материале «ФАКТОВ»: Держал в страхе весь город: в Запорожье активистка стала жертвой серийного маньяка.

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