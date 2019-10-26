Дифтерия в Ужгороде: происхождение вируса проверят в Лондоне

Здоровье и медицина

Лабораторные образцы обследования штамма дифтерии, который обнаружили у группы студентов Ужгородского национального университета, направлены на анализ в Лондонскую лабораторию.

Об этом Громадському сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, целью обследования является определение происхождения штамма.

«Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопросы является ли этот штамм завезенным ли он наш, или он может есть каким-то таким типированным», — объяснил медик журналистам.

В то же время он не исключил, что студенты могли инфицироваться именно в Украине, где процент непривитых взрослых граждан достигает 50%, поэтому в стране нет коллективного иммунитета.

Напомним, на днях стало известно, что ужгородцы начали травлю иностранных студентов из Индии, а в Киеве зафиксировали первый случай дифтерии — заболел один из учеников лицея № 303, который не имел прививки из-за отказа родителей.

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