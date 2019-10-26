Перестал чувствовать себя слугой народа: в сети обсуждают видео с Зеленским в Золотом

Общество и люди

Сегодняшняя встреча президента Владимира Зеленского с украинскими добровольцами в Золотом Луганской области, где должно было состояться разведение сил и средств, возмутила соцсети.

Поведение главы государства, его повышенный тон, обращение к людям на «ты», которое перешло в постоянное тыканье, уличный сленг, — все это выглядело не только несерьезно и несолидно, но и унижало не только тех, к кому обращался Зеленский, но и его самого. По мнению многих блогеров, Верховный главнокомандующий и руководитель страны должен себя держать в руках в любой ситуации, а после такого общения с подчиненными вряд ли у последних Зеленский будет вызывать чувство уважения.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя реплики президента «Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучил. … Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-то. Я тебя пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции. … Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», пишет, что это тот классический случай, когда лучше вообще не общаться, чем общаться так.

«Президент так и не нашел своего формата общения вне „теплой ванной“ сторонников. И именно поэтому ОП мало удержать его от подобных встреч — они на самом деле далеко не критичны, без них легко можно было обойтись. И вообще выбранная стратегия не выглядит перспективной: Зеленский окончательно решил закрепиться как „президент мира“ — точнее, „президент капитуляции“. Предыдущие месяцы он все же держался на водоразделе, пытаясь найти объединительные моменты в позициях и тех граждан, которые однозначно за мир любой ценой, и тех граждан, для которых далеко не каждая цена мира приемлема. Теперь же выбор сделан — но последствия вряд ли будут положительными», — пишет политтехнолог.

По мнению Голобуцкого, в той нише избирателей, которая «однозначно за мир», Зеленскому вряд ли удастся ослабить позиции ОПЗЖ и Юрия Бойко. А избирателей, которые «против капитуляции», своими решениями, назначениями и поведением, он уже начал понемногу терять.

Бывший нардеп Борислав Береза обращает внимание на то, что если президент как официальное лицо государства начинает вам «тыкать», то он «чувствует себя уже не слугой, а господином», а это катастрофа как для государства, так и для общества.

Журналист Евгений Кузьменко считает, что такое поведение Зеленского можно объяснить стрессом. И во время этого стресса он потерял все свое сценическое обаяние и тот авторитет, который был до этого.

По словам Кузьменко, «быкование в этой среде — авторитета не добавляет. Скорее — наоборот».

Журналист и политтехнолог Тарас Березовец также обращает внимание на тон и хамское обращение Зеленского к украинским бойцам.

«Неуставные обращения на „ты“ это то, чего заслужили избиратели, голосовавшие за этого президента. Но люди, каждый день защищающие страну, заслуживают большего. Во всех смыслах», — пишет Березовец.

Напомним, ранее Зеленский, который пришел к власти с обещанием закончить войну, заявил, что сорванное разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского все равно произойдет. Сейчас Украина ведет подготовку к отводу вооружения на этих двух участках Донбасского фронта.

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