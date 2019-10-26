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Украина

Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что известно о Сергее Гайдае

16:52 26 октября 2019 133
Сергей Гайдай
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Мукачевской райадминистрации на Закарпатье Сергея Гайдая новым главой Луганской областной госадминистрации. До этого область возглавлял Виталий Комарницкий.

Указ о назначении Гайдая № 767/2019 от 25 октября опубликован на официальном сайте главы государства.

Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

Как пишет «Громадське», Гайдай рассказал, что главная цель, которую перед ним поставил Зеленский, это «показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда».

Напомним, на днях креативный продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо получил должность советника секретаря СНБО и уже успел сделать громкие заявления.

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