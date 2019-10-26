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Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что известно о Сергее Гайдае
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Мукачевской райадминистрации на Закарпатье Сергея Гайдая новым главой Луганской областной госадминистрации. До этого область возглавлял Виталий Комарницкий.
Указ о назначении Гайдая № 767/2019 от 25 октября опубликован на официальном сайте главы государства.
Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.
Как пишет «Громадське», Гайдай рассказал, что главная цель, которую перед ним поставил Зеленский, это «показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда».
Напомним, на днях креативный продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо получил должность советника секретаря СНБО и уже успел сделать громкие заявления.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!