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Скандал вокруг визита Зеленского в Золотое: появилась реакция командования ООС
Видео, появившееся в сети, на котором президент Владимир Зеленский грубо по-хамски общался с украинским добровольцем в Золотом на Луганщине, прокомментировали в штабе операции Объединенных сил.
По информации штаба, люди в военной форме, с которыми говорил президент, «не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил».
В штабе также напомнили, что на законодательном уровне четко определены категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. То есть люди в камуфляже, которые вышли к Зеленскому из частного дома, находились на линии фронта с оружием нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.
Напомним, в сети раскритиковали визит Зеленского в Золотое и его «непрезидентское» общение с активистами, которые там блокируют разведение сил и средств.
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