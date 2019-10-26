Визит Зеленского в Золотое: появились новые детали и видео

Украина

Владимир Зеленский, которого жестко раскритиковали в сети за «непрезидентский» диалог с добровольцами в Золотом, рассказал о своей поездке на передовую.

«Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению», — написал президент в Facebook.

По его словам, местные жители Золотого высказали беспокойство тем, что на окраине городка в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Он решил поговорить с добровольцами сам.

Президент признал, что «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Но он «готов и дальше говорить и искать взаимопонимание.

«Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой — подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий», — подытожил Зеленский.

Издание «Цензор.НЕТ» опубликовало фрагмент диалога президента с добровольцами, выступающими против отвода войск Объединенных сил.

Зеленский: Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает.

Доброволец: Нет. Я у вас спрашиваю. Я не знаю, я у вас интересуюсь просто.

Зеленский: Нет. Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. … Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой.

Доброволец: Я вас уважаю.

Зеленский: Я нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием «Украина». И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Дофига проблем. Дофига людей, по которым требуют, чтобы они сели в тюрьму. Но когда ты хочешь защищать Родину… Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил заявили, что люди в камуфляже и с оружием, которые вышли к Зеленскому из частного дома, находились на линии фронта нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.

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