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Освобожденный из российского плена моряк сыграл пышную свадьбу: фото счастливых молодоженов
Один из 24 освобожденных украинских моряков Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сыграли свадьбу в Херсонской области. Летом, когда Беспальченко еще находился в российской тюрьме, пара расписались в московском СИЗО «Лефортово».
Как сообщает «Крым.Реалии», выездная церемония прошла в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра.
На праздник приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты — сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.
Виктор Беспальченко и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма.
Напомним, после возвращения в Украину из российского плена сыграл свадьбу и командир военного катера «Бердянск» Роман Мокряк. Женой моряка стала его подруга Оксана — пара встречалась около семи лет. Церемония прошла в областном художественном музее Кропивницкого.
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