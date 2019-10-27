Украина

Украина перешла на зимнее время: который сейчас час

В воскресенье, 27 октября, в 4 часа утра Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на час назад.

Переход на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Каждую осень украинцы переводят стрелки часов на час назад, а весной — на час вперед.

При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически вносят изменения.

Интернет-часы показывают ОНЛАЙН точное киевское время (время Украины).





Напомним, в 2011 году Верховная Рада проголосовала за отмену перехода на зимнее время, но это вызвало отрицательную реакцию на западе страны, где световой день начинается позже, чем в восточных и центральных регионах.

Перевод часов часто влияет на состояние здоровья и биологические ритмы человека. В этот период возрастает число инфарктов, депрессий и даже самоубийств. О том, как избежать негативных последствий перехода на зимнее время и держать себя в форме, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Переход на зимнее время: как это сделать без вреда здоровью».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Европе планируют отказаться от практики зимнего и летнего времени. В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. К этой дате каждая страна должна решить, в каком часовом поясе остаться.

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