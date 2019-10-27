- 07:39 Пиво, кофе и сало полезны для сердца и сосудов
- 07:35 Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах
- 06:43 Украина перешла на зимнее время: который сейчас час
- 05:23 Из аэропорта «Борисполь» в Киев сегодня отправят первый ночной экспресс
- 05:14 День автомобилиста и дорожника Украины: поздравления и забавные картинки
- 05:07 К чему готовиться: гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака
- 01:15 Полная разруха: сеть шокировали фото больницы в России
- 26.10 22:52 Трагедия в поезде: заключенный убил молодого конвоира
- 26.10 22:27 Стрельба в Харькове: появились новые детали преступления
- 26.10 22:05 В страшном ДТП на Волыни погибла женщина: опубликованы фото аварии
- 26.10 21:31 «Заря» разгромила «Ворсклу» и поднялась в топ-тройку: видеообзоры матчей УПЛ
- 26.10 21:31 День тещи 2019: поздравления и красивые открытки
Украина перешла на зимнее время: который сейчас час
В воскресенье, 27 октября, в 4 часа утра Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на час назад.
Переход на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Каждую осень украинцы переводят стрелки часов на час назад, а весной — на час вперед.
При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически вносят изменения.
Интернет-часы показывают ОНЛАЙН точное киевское время (время Украины).
Напомним, в 2011 году Верховная Рада проголосовала за отмену перехода на зимнее время, но это вызвало отрицательную реакцию на западе страны, где световой день начинается позже, чем в восточных и центральных регионах.
Перевод часов часто влияет на состояние здоровья и биологические ритмы человека. В этот период возрастает число инфарктов, депрессий и даже самоубийств. О том, как избежать негативных последствий перехода на зимнее время и держать себя в форме, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Переход на зимнее время: как это сделать без вреда здоровью».
Как сообщали «ФАКТЫ», в Европе планируют отказаться от практики зимнего и летнего времени. В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. К этой дате каждая страна должна решить, в каком часовом поясе остаться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...