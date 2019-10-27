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Стрельба в Харькове: у погибшего киллера на даче нашли внушительный арсенал оружия (фото)
У киллера Алексея Титова, который 25 октября устроил кровавые «разборки» в Харькове, полиция нашла целый арсенал оружия. Об этом в Facebook сообщил программист Павел Голубничий и опубликовал фото смертельной находки.
По словам Голубничего, полиция обнаружила на даче погибшего автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов.
Большая часть найденного не состоит на вооружении ВСУ. На даче были огнеметы «Шмель» российского производства, пистолеты-пулеметы «Скорпион», американская винтовка AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, автомат УЗИ и самострелы.
Напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета произошла стрельба. По данным полиции, пострадавшие в результате «разборок» были членами бандитской группировки.
Совершив нападение, киллер пытался скрыться на автомобиле Toyota RAV 4, однако, когда патрульные начали его преследовать, взорвал себя. Как выяснилось, машина была зарегистрирована на жителя Черновцов.
Преступник, ранее судимый уроженец Горловки (Донецкая область), длительное время выслеживал своих жертв и долго ждал их на автостоянке, где и разыгралась трагедия.
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