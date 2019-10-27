Шоу-бизнес

Не жизнь, а ходячий анекдот: известный шоумен в день тещи рассказал о казусах с мамами своих жен

Шоумен Дмитрий Коляденко, отметивший 48-й день рождения, сейчас холост и мечтает встретить любовь и построить счастливую семью. Вот и в новой песне «Тумбала Є» он ищет девушку. За плечами Дмитрия два брака — с хореографом-постановщиком Еленой Коляденко, которая родила ему сына Филиппа, и известной певицей Ириной Билык.

Несмотря на бурные скандалы и выяснения отношений, сейчас Дмитрий прекрасно общается с бывшими женами и тещами — Тамарой Ивановной и Анной Яковлевной. В день тещи, который отмечают 27 октября, артист рассказал о казусах с мамами бывших жен.

- Я давно не живу ни Леной, ни с Ирой, но прекрасно общаюсь с бывшими тещами и с тестем тоже были хорошие отношения. К сожалению, папа Иры недавно ушел из жизни, — рассказывает Дима.

Мама Иры — Анна Яковлевна мне как-то сказала: «Дімочка, ти у мене найкращий зятьок. Я тебе люблю більше за всіх». Почему это? — спрашивает Ира. — А тому, що він мені завжди подаруночки дарує. І оце, і оце — показывает сережки, кольцо, шаль…

— Задабривали, значит, тещу с первых дней знакомства?

— Честно говоря, я уже и не помню, день нашего знакомства. Мы уже встречались с Ирой, я работал тогда в программе «Шанс», а мама Билык была заведующей буфетом на «Интере», организовывала обеды для сотрудников канала. Анна Яковлевна подошла ко мне и сказала: «Привіт, я мама Ірини Білик. Будеш кофе?» Я с удовольствием принял его, потом она постоянно подкармливала меня домашними борщами, котлетами, голубцами и прочими вкусностями.

Когда мы с Ирой стали жить вместе, Анна Яковлевна каждый день приходила к нам, помогала с маленьким тогда сыном Билык Глебом. Она убирала, готовила, привносила в дом уют и настроение. Она такая хохотушка-веселушка.

— Обычно ежедневный приход тещи мало радует зятя.

— Иногда она жила с нами! Не было никакого дискомфорта. Наоборот, мы без Анны Яковлевны не справились бы. Мы же были все в работе, много гастролировали. А она вела дом, продукты покупала и всегда встречала нас с полным холодильником и домашними вкусностями — первое, второе и компот.

Когда Ира была дома, все это делала она сама. Она поднималась пораньше, мыла полы, готовила котлетки. Ира просто вся маму. Они невероятные хозяйки.

И сейчас Анна Яковлевна помогает Ире, является частью ее семьи. Она нянчится с маленьким сыном певицы Табризом, хорошо общается с новым зятем. Билык очень любит, когда в доме много людей, когда собираются близкие и все, кто ей помогает. Создается ощущение большой итальянской семьи.

— Анекдоты про тещу рассказываете?

- Анна Яковлевна — это просто ходячий анекдот. Помню, покойный дядя Коля долго ждал ее с работы, она на телефон не отвечает, мы волнуемся. Через несколько часов является наша звезда, такая веселая, и с невозмутимым видом говорит: «А я в церкви была». Я просто повалился от хохота.

А во время поездки на свадьбу Алиночки Гросу в Венецию Анна Яковлевна нас сильно напугала, она потерялась в аэропорту. Я, Паша и Марина Зибровы, Виталик Козловский оббегали весь аэропорт, а ее нигде нет. Волнуемся, человек же языка не знает, а самолет совсем скоро, в полицию обратились. А Ира спокойно так говорит: «Да успокойтесь, мама уже половину дютифри скупила». Пока мы проходили паспортный контроль, она улизнула первой. Поднимаемся, а там Анна Яковлевна уже с кулечками стоит. Как она умудрилась, еще и хромая на одну ногу?

— Что с ней случилось?

— Это еще один анекдот. Она забыла ключи от калитки, звонила, ей никто не открыл, и она решила перелезть через двухметровый забор. Я бы сам его никогда бы не осилил. А она перелезла, но упала и сломала ногу.

— Неужели у вас никогда не было стычек?

— Вот не было. Только однажды конфуз случился. Я люблю спать голым. А с 8 утра к нам уже приходила няня, сама ключом открывала дверь, пораньше могла зайти и Анна Яковлевна. И вот я утром спешу в ванную голый, а на встречу мне — Анна Яковлевна с круглыми глазами и испуганная няня. «Ох, Дима!», — только и сказала она. После этого случая я, выходя из спальни, всегда смотрел по сторонам.

— Как вы называли тещу?

— Анна Яковлевна. А она меня — Димочкой. И она ко всем вот так с душой относится. Фанаты Иры ее обожают. Мама ведет с ними переписку, она активна в соцсетях.

— Песни теще посвящали?

— Мы пели вместе на семейных застольях. Анна Яковлевна очень хорошо исполняет украинские песни. Пели вместе, особенно, когда выпивали 50 грамм самогона, с ее сестрой, тетей Катей, которая, к сожалению, недавно умерла. Я даже пригласил их записать бэки в песне «Терра инкогнита». Тетя Катя задорно исполняла украинские речевки «Їхали козаки…».

— А с первой тещей какие у вас отношения?

— Это принцесса, она совершенно не умела и не умеет готовить. Мы с Леной поженились совсем молодыми — нам исполнилось по 20 лет. Помню шедевральные ужины — нарезанный багет и сверху по два кусочка салями. Изредка она готовила окрошку, делала это полдня. Но окрошка была очень вкусная. И еще одно любимое блюдо — готовая селедка из магазина, нарезанная кусочками. И Лена в этом плане вся в маму. Она больше любит рестораны. Мы с Филей иногда смеемся над Леной за ее любовь к готовке. Ну не ее это.

Тамара Ивановна — очень активная, она вся в политике, в телевизоре, в семейных делах. Она всем звонит, все контролирует, обо всех заботится и всех воспитывает. Мы довольно часто созваниваемся, обмениваемся фото. Бывшая теща интересуется моей жизнью, переживала, когда узнала, что я опять закурил. Для нее это была трагедия. Телефон был красным от ее звонков.

— Она вас продолжает воспитывать?

— И Лену, и Филиппа, и меня. Иногда Тамара Ивановна звонит моему администратору, заказывает, что ей нужно привезти. А меня елку перед новым годом просит привезти. И мы выполняем все ее пожелания.

Все мы являемся частью большой семьи. И хоть всякое было в жизни, я счастлив, что удалось сохранить хорошие отношения. Короче, я люблю своих тещь. Они у меня — НАЙКРАЩІ!

Ранее Дима Коляденко признавался в любви Ирине Билык, подарил ей кольцо и говорил, что будет ждать ее.

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