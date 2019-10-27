Политика

Это подстава: озвучена интересная версия о стычке Зеленского с добровольцами в Золотом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом могла быть подставой. Такое мнение выразил известный известный блогер Алексей Арестович.

«Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?.. 1. Варианты: а) Зеленский шёл туда под очень серьёзные, формально оговорённые гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило. б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел. В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим. 2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами — „подстава“», — написал он в Facebook.

По мнению Арестовича, идея этой подставы была простой.

«В столкновении с добровольцами (ветеранами „Азова“, функционерами „Национального корпуса“), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб „Азова“ в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает. Зеленский перебыковал „азовцев“, действие пошлО по второму варианту», — пишет блогер.

Он уверен, что продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста «Национальным корпусом», и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии «ОП — добровольцы».

«Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан: — „добровольцы „Нацкорпуса“ — единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну“. Попутно подставляется армия, „…допустившая присутствие вооружённых лиц в зоне ответственности“», — уверен он.

Как писали «ФАКТЫ», 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил зону конфликта на Донбассе, где пообщался с добровольцами. С одним из них он вступил в словесную перепалку.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что люди в камуфляже и с оружием, с которыми Зеленский нетактично поговорил в Золотом, находились на линии фронта нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter