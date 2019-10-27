Происшествия

Перестрелка в Харькове: выяснились новые подробности о состоянии пострадавшего

Пострадавшему в стрельбе возле супермаркета в Харькове сделали успешную операцию. На сегодняшний день состояние 40-летнего мужчины стабильное, угрозы для жизни нет.

«Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает», — рассказал заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Однако для показаний раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут, сообщает ТСН.

Как писали «ФАКТЫ», перестрелка произошла 25 октября среди белого дня. Стрелял Алексей Титов в двоих мужчин. Один из них скончался. Киллер после ЧП убегал от полиции, а потом подорвал себя на гранате.

Полиция имен не называет, но по информации СМИ, убит Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы ФР Дениса Вороненкова. Выжил Георгий Исаков — соратник одиозного главаря бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина.

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