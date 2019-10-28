Общество и люди

В воскресенье, 27 октября, в Великобритании в возрасте 76 лет скончался известный правозащитник, писатель, публицист, общественный деятель Владимир Буковский. Он был одним из основателей советского диссидентского движения. «Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже в 21:30 по Гринвичу 27 октября 2019 года. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье», — сообщил официальный сайт Буковского.

Владимир провел в лагерях, тюрьмах и психушках 12 лет

Сын известного советского журналиста и писателя Константина Буковского Владимир стал убежденным противником коммунистической идеологии после выступления Никиты Хрущева на XX съезде КПСС с докладом о сталинских репрессиях. В 1959 году Володю исключили из школы за издание рукописного журнала. Буковский после этого был принят в вечернюю школу. В 1960 году стал одним из организаторов собраний молодежи в Москве у памятника Маяковскому. Был самым молодым из активистов «Маяковки». Во время обыска у него нашли сочинение о необходимости реформирования комсомола. После этого Владимира не допустили к сессии в Московском университете, а после и вовсе отчислили.

В 1962 году Буковского отправили на принудительное психиатрическое обследование. Его проводил печально известный советский психиатр Андрей Снежневский. Именно он придумал диагноз «вялотекущая шизофрения», который ставили потом многим советским инакомыслящим. Буковский оказался едва ли не первым, на ком испытывались методы «карательной медицины» в СССР. В общей сложности Владимир провел в лагерях, тюрьмах и психушках 12 лет.

Но это его не сломило. О Буковском стало известно на Западе. Различные правозащитные организации боролись за него, порой добиваясь освобождения Владимира. Но на свободе он оказывался, как правило, ненадолго.

В 1971 году Буковскому удалось передать иностранным медикам 150 страниц документов, свидетельствовавших о злоупотреблениях советской власти, которая использовала психиатрические клиники для подавления инакомыслия. Благодаря этим документам стало очевидно, что диагнозы о наличии психических заболеваний, которые ставили советским диссидентам, являлись исключительно методом запугивания.

В декабре 1976 года Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Владимира доставили в аэропорт Цюриха бойцы спецгруппы «Альфа». Он был в наручниках. После обмена диссидент осел в Великобритании. Окончил там университет в Кембридже. Написал несколько книг, в том числе «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника». Буковский продолжал вести активную общественную деятельность.

В марте 2010 года Буковский подписал обращение российской оппозиции к гражданам страны, известное как «Путин должен уйти»

В 1991 году Владимир впервые после обмена на Корвалана смог прилететь в Москву. Личное приглашение он получил от Бориса Ельцина. Буковскому предложили принять участие в работе международной комиссии по изучению деятельности партийных структур и органов государственной безопасности СССР. Позже Владимир признался, что вынес тогда из здания бывшего ЦК КПСС более трех тысяч страниц секретных документов.

Буковскому вскоре не понравилась политика Ельцина. В знак протеста он попытался отказаться от российского гражданства, которое ему предоставил Борис Николаевич. Демарш Буковского результата не дал. Отношения с Кремлем вновь были испорчены. В 1996 году Владимир демонстративно попытался въехать в Россию по британскому паспорту, но ему было отказано в российской визе. Только в 2007-м ему вручили обновленный российский паспорт.

К этому времени Буковский активно сотрудничал с Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым и другими российскими оппозиционерами. В апреле 2002 года в беседе с Немцовым, который рассказал ему о создании «Союза правых сил», Буковский заявил: «Единственный шанс сегодня спасти Россию от зарождающегося тоталитаризма, дать возможность нормальной жизни новому поколению — это создание сильной, мощной демократической оппозиции нынешнему режиму. Без этого, я глубоко убежден, что никаких перспектив у России просто нет. И очень надеюсь на то, что „Союз правых сил“ сможет стать такой оппозицией Путину, потому что иначе Россия просто обречена. Если вы на это готовы, желаю вам успеха и победы».

В мае 2007 года Буковского выдвинули кандидатом в президенты России. Он дал официальное согласие на участие в предвыборной кампании, однако Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Официальным основанием для отказа стало то обстоятельство, что последние 10 лет Буковский не проживал постоянно на территории Российской Федерации. Он обратился в Верховный суд. Там его жалобу рассмотрели и признали решение ЦИК законным.

В марте 2010 года Буковский подписал обращение российской оппозиции к гражданам страны, известное как «Путин должен уйти». Спустя четыре года Москва заявила, что Владимира нельзя считать гражданином России.

«Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участником преступления. Не стать частью режима»

В мае 2015 года Буковский перенес тяжелую операцию на сердце в частной клинике в Германии. Толком после нее он так и не оправился. На состояние здоровья негативно повлияла неприятная история с обвинениями в производстве и хранении детской порнографии, которые в отношении Буковского выдвинула британская прокуратура. Суд над ним несколько раз откладывался из-за болезни Владимира. Он отвергал все обвинения в свой адрес и подал встречный иск, заявив о «злонамеренном нанесении вреда» его репутации.

Вот несколько ярких высказываний Владимира Буковского.

«Мы все, все диссиденты, говорили, что политика должна быть моральна. И мы возникли не как политическое движение. Мы были движение нравственное. Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участником преступления. Не стать частью режима. Это был самый мощный мотив».

«Россия должна пережить период распада, фрагментации, у нее должно возникнуть региональное самоуправление, которое Путин прикрыл. Без этого эта огромная страна жить не будет. Или это будет всегда централизованная диктатура, или некая федерация, где все решается по-партнерски по договоренностям, а не по приказу сверху. И когда отдельные субъекты федерации смогут отстроить свое самоуправление, тогда они смогут договориться о конфедерации. А пока этого не произошло, будет вечный соблазн скатиться к иерархической жесткой вертикали. Эта система демократии не терпит. Процесс фрагментации и федерализации займет довольно много времени».

«КГБ — особая порода животных. Слово „нет“ они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, ты сам себе сделал большое горе. Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент. И между этими двумя больше ничего. Поэтому Путину надо посмотреть в глаза и сказать: „Путин, иди вот ты вот туда“. И все. Я готов к Петру Алексеевичу (Порошенко. — Ред.) приехать в Киев и научить посылать. У меня хороший опыт…».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Буковский считал главным врагом Украины не внешнюю агрессию, а внутренние проблемы, в частности, коррупцию. При этом он назвал Путина отцом-основателем новой украинской нации, поскольку агрессия России, по мнению Буковского, значительно уменьшила вероятность раскола Украины.

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