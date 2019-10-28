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Вице-премьер Федоров взбудоражил сеть заявлением об отказе от пресс-служб
Вице-премьер-министр — министр цифровой транформации Михаил Федоров заявил о необходимости ликвидации традиционных пресс-служб в правительстве. Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что команде Владимира Зеленского не нужны посредники — журналисты — для общения с обществом.
«Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие „пресс-служба“ должно прекратить свое существование. Формирование „положительного образа политика (органа)“ — должно перестать быть целью», — написал Михаил Федоров на своей страничке в соцсетях и добавил, что основная задача коммуникации сейчас — объяснить людям, куда движется страна и на что направлены реформы.
Под этим постом завязалась оживленная дискуссия, многие участники которой сетовали на недостаточный уровень коммуникации между властями и обществом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Федоров заявлял, что Министерство цифровых трансформаций перенимает на себя функцию формирования политики в сфере админуслуг, что позволит изменить сам характер и логику социальных и публичных услуг, а не «оцифровывать совок».
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