Происшествия

Из аэропорта «Киев» эвакуировали пассажиров: детали и фото с места ЧП

28 октября из аэропорта «Киев» в Жулянах эвакуировали пассажиров. Ранее здесь массово переносили рейсы. О происшествии корреспондент ВВС Ольга Мальчевская написала в Facebook.

По словам журналиста, пассажиры обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом во время эвакуации частично продолжалась посадка. Народ не понимал, идти к самолету или на выход.

«Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50. После 20 мин. в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец, хотя бы открыли дверь, чтобы заходил воздух. Сколько так будем стоять и какой дальше план, никто не понимает. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует. Мобильный интернет прерывается. Люди раздражены, многие с детьми», — пишет Ольга Малчевская.

В пресс-службе аэропорта заявили, что эвакуация проводилась из-за анонимного звонка о минировании. Поисковые действия спецслужб продолжались около 50 минут, после чего аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что жуткое ЧП произошло с самолетом под Львовом.

Фото: Ольга Мальчевская

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