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Украина

Разумков о проверке нардепов на детекторе лжи: «Это уже слишком публично»

15:38 28 октября 2019 114
Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Борьба с коррупцией должна вестись всеми методами, в том числе с помощью полиграфа, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Относительно целесообразности — я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, — нужно бороться», — заявил спикер парламента на брифинге в понедельник в ответ на вопрос о целесообразности использования полиграфа.

По поводу тестирования на полиграфе народных депутатов из комитета по вопросам финансов он сказал: «Что касается публичности этого процесса — я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция».

Разумков также отметил, что процесс будет иметь политические последствия, и выразил надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут известны уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности проверки «слуг народа» на полиграфе.

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