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Разумков о проверке нардепов на детекторе лжи: «Это уже слишком публично»
Борьба с коррупцией должна вестись всеми методами, в том числе с помощью полиграфа, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Относительно целесообразности — я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, — нужно бороться», — заявил спикер парламента на брифинге в понедельник в ответ на вопрос о целесообразности использования полиграфа.
По поводу тестирования на полиграфе народных депутатов из комитета по вопросам финансов он сказал: «Что касается публичности этого процесса — я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция».
Разумков также отметил, что процесс будет иметь политические последствия, и выразил надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут известны уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности проверки «слуг народа» на полиграфе.
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