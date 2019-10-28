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В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата
В Болгарии на деятельности, не совместимой с дипломатической, попался первый секретарь посольства России в Софии — его уличили в шпионаже. Ранее на шпионаже в пользу России попался гражданин Польши.
В прокуратуре Республики Болгария сообщают, что с сентября 2018 года российский дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну. В частности, сотрудник посольства встречался с гражданами Болгарии, в том числе, «с высокопоставленным должностным лицом, имеющим доступ к секретной информации, касающейся Республики Болгария, ЕС и НАТО».
«Целью встреч было получение с разведывательной целью информации, которая составляет государственную тайну, в том числе посредством предложений о материальных выгодах», — говорится в сообщении.
Поскольку сотрудник иностранного посольства пользуется дипломатическим иммунитетом, уголовное дело против него прекратили. Тем временем ряд массмедиа сообщают, что Болгария решила выслать попавшегося на шпионаже российского дипломата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Кременчуге (Полтавская область) приговорил к 12 годам лишения свободу за госизмену отставного офицера МВД, который с 2014 года шпионил в пользу ФСБ России и был задержан СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры.
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