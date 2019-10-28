В Киеве отложили полное внедрение е-билета: названы новые сроки

Украина

В Киеве до 1 апреля 2020 года отложен полный переход на электронный билет для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Распоряжение продлевает эксперимент по внедрению электронного билета. Автоматизированная система учета оплаты проезда также будет введена в промышленную эксплуатацию лишь в апреле. Ранее заявлялось, что система в полном объеме начнет работать уже с 31 октября 2019 года.

Также сообщалось, что несколько станций киевского метрополитена полностью отказались от использования традиционных жетонов. Затем это новшество будет последовательно внедрено и на других станциях. При этом неожиданно возникла проблема со срабатыванием «Карточки киевлянина» — считывающие устройства не всегда успевают быстро отреагировать на информацию.

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