- 08:55 Разнесло стены и крышу: выяснились новые детали взрыва на заводе «Потоки» в Днепре
- 08:35 В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации: сделано важное заявление
- 08:28 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 08:14 Водителя зажало в сплющенной кабине: на Столичном шоссе в Киеве произошла серьезная авария
- 08:01 Последнюю казнь бойца УПА в СССР провели в разгар горбачевской перестройки в 1989 году
- 07:48 В Золотом прицельно обстреляли добровольцев: что об этом известно
- 07:43 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 07:33 Новые тренды в маникюре: дизайн с отпечатком, модные цвета сезона
- 07:18 Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 06:43 Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году
- 06:06 «Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
- 06:03 Из любви к искусству: старый рваный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму
Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
В ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, которую принесет на территорию нашей страны холодный атмосферный фронт с северо-западной Европы.
По прогнозам Укргидрометцентра, в последующие трое суток пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.
Ночные минимумы составят 0−6 градусов мороза, дневные максимумы 2−7 градусов тепла. Немного теплее будет только на Закарпатье и на юго-востоке — ночью там ожидаются 3−8 градусов тепла, днем 7−12 градусов.
Во вторник, 29 октября, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В южных областях ночью и утром туман. Ветер западный и северо-западный, порывистый.
Температура ночью 1−6 градусов тепла, на востоке и юге 4−9 градусов. Днем 5−10 градусов, на юге воздух прогреется до 11−16 градусов.
29 октября в Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, порывистый. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днем 7−9 градусов со знаком «плюс».
О погоде в начале ноября, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.