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Украина

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

7:18 29 октября 2019 563
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, которую принесет на территорию нашей страны холодный атмосферный фронт с северо-западной Европы.

По прогнозам Укргидрометцентра, в последующие трое суток пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Ночные минимумы составят 0−6 градусов мороза, дневные максимумы 2−7 градусов тепла. Немного теплее будет только на Закарпатье и на юго-востоке — ночью там ожидаются 3−8 градусов тепла, днем ​​7−12 градусов.

Во вторник, 29 октября, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В южных областях ночью и утром туман. Ветер западный и северо-западный, порывистый.

Температура ночью 1−6 градусов тепла, на востоке и юге 4−9 градусов. Днем 5−10 градусов, на юге воздух прогреется до 11−16 градусов.

29 октября в Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, порывистый. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днем 7−9 градусов со знаком «плюс».

О погоде в начале ноября, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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