В Черное море стекают фиолетовые «реки»: в сети показали видео нового ЧП в Крыму

Украина

В сеть выложили видео, как в аннексированном Крыму в Черное море феодосийский завод сливает виноматериалы. Ранее жители Феодосии требовали закрытия центрального городского пляжа, где в акваторию моря сбрасывали неочищенные стоки.

Кадры снял сторонник аннексии полуострова Россией Александр Талипов. «Молочная река, кисельные берега — это уже не то. Феодосия запускает новый бренд — багровые реки! Снято вчера в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками», — так прокомментировал он видео, выложенное в социальные сети.

К дискуссии присоединился и пророссийский блогер Александр Горный, который, не особо стесняясь в выражениях, высказался о местных «властях». «Тем временем я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льется, но льется вода с запахом дерьма, что означает — ситуация стабилизировалась», — пишет Горный в соцсетях в комментариях к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», а августе этого года в сеть выложили фотофакты слива нечистот в Черное море в районе оккупированного Севастополя.

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