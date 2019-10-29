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"Слуги народа" закатили очередной скандал в Раде из-за слов Федины в адрес Зеленского
После того, как по инициативе «слуги народа», Александра Качура в ГПУ и ГБР были поданы заявления о совершении преступления народным депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой, пропрезидентская парламентская фракция во второй раз заявила об инициировании обращения в правоохранительные органы.
С таким заявлением в Раде выступила группа нардепов, которые заявляли об угрозах «уничтожить Зеленского». Депутат от «Слуги народа» Никита Потураев говорил о необходимости «молодой демократии» определить «некоторые красные линии». «Мы еще не решили, является ли это свободной мыслью и свободой слова, когда публично звучат призывы к добровольцам, ветеранам, бойцам армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Возможно, это действительно право на свою позицию и ее высказывание, а, возможно, это государственная измена», — цитирует издание народного депутата, который также заявил о начале сбора подписей за обращение в правоохранительные органы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», реакция народного депутата Софии Федины была связана со скандальным видео разговора президента Украины Владимира Зеленского с бойцами добробатов в Золотом, которые выступают против отвода ВСУ с отвоеванных позиций.
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