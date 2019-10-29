24.87 / 25.15 27.48 / 27.90
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Слуги народа" закатили очередной скандал в Раде из-за слов Федины в адрес Зеленского

11:31 29 октября 2019 280
Зеленский в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как по инициативе «слуги народа», Александра Качура в ГПУ и ГБР были поданы заявления о совершении преступления народным депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой, пропрезидентская парламентская фракция во второй раз заявила об инициировании обращения в правоохранительные органы.

С таким заявлением в Раде выступила группа нардепов, которые заявляли об угрозах «уничтожить Зеленского». Депутат от «Слуги народа» Никита Потураев говорил о необходимости «молодой демократии» определить «некоторые красные линии». «Мы еще не решили, является ли это свободной мыслью и свободой слова, когда публично звучат призывы к добровольцам, ветеранам, бойцам армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Возможно, это действительно право на свою позицию и ее высказывание, а, возможно, это государственная измена», — цитирует издание народного депутата, который также заявил о начале сбора подписей за обращение в правоохранительные органы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», реакция народного депутата Софии Федины была связана со скандальным видео разговора президента Украины Владимира Зеленского с бойцами добробатов в Золотом, которые выступают против отвода ВСУ с отвоеванных позиций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Сваты

«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы

Андрей Малахов

Андрей Малахов угодил в секс-скандал

Семен Альтман

Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер