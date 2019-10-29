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"Вы слуги какого народа?": Зинкевич ответила на нападки президентской фракции на Федину
Народный депутат Украины из фракции «Европейская Солидарность» Яна Зинкевич ответила парламентариям из «Слуги народа» на нападки на ее коллегу Софию Федину, заявив, что правоохранительные органы должны заниматься не ею, а «слугой народа» Евгением Шевченко, выступившим в эфире росТВ.
«В начале эфира он сказал, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться напрямую с главарями террористов», — отметила она, назвав такие заявления государственной изменой и добавила, что нардепа СБУ должна взять под стражу, а Верховная Рада — снять с него депутатскую неприкосновенность.
«Надеюсь, в «Слуге народа» помнят, что они слуги народа Украины, а не Кремля! И сами инициируют уголовное дело против коллаборанта. Зато, вместо того, чтобы следить за своими депутатами, как президент, так и партия «Слуга народа» подвергают нападкам Софию Федину. Ее эмоциональное выступление — словесная реакция в защиту ветеранов. И она выразила то, что звучит в мыслях миллионов. Она имеет право на это мнение.
Разговор Зеленского с ветеранами — это стыд. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех и его в том числе — абсурд. И мне, девушке, которая в 18 лет отправилась на фронт защищать нашу страну, странно слышать это от человека, который четыре раза проигнорировал повестку в армию. Я вижу, что такое отношение к защитникам становится идеологией власти", — заявила Зинкевич.
После выступления в Раде Яна Зинкевич на своей страничке в соцсетях рассказала, что «слуги народа» в зале Рады кричали ей «позор», и добавила: «Так слуги какого народа партия „Слуга народа“?»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардеп из президентской фракции Александр Качура инициировал подачу заявления в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований о совершении преступления народным депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой.
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