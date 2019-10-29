Стали известны шокирующие подробности смерти солиста «Иванушек»

Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие детали смерти бывшего участника популярной группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который умер два года назад от остановки сердца. Ему тогда было 48 лет.

Близкие музыканта все еще воюют за его наследство, вынося на публику не только личную жизнь, но и подробности смерти. Яковлев успел оставить завещание, в котором оставил свое имущество близкому другу Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой. У Олега было несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью примерно 75 млн гривен, а также антикварная мебель и картины известных художников.

На имущество также претендует сожительница Яковлева, продюсер Александра Куцевол. Она пытается оспорить завещание и утверждает, что незадолго до смерти Олега они официально оформили отношения. Якобы поженились в Сербии. Длятся судебные разбирательства. Наследники считают, что Куцевол подделала свидетельство о браке. Александра отказалась освобождать квартиру в центре Москвы на Дербеневской набережной.

«Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры», — сообщила в программе «Прямой эфир» адвокат Романа Радова.

Племянница Яковлева Татьяна шокировала заявлением о том, что Олега могли убить преднамеренно. Она считает, что Куцевол отключила певца от аппарата искусственной вентиляции легких.

«После того как Олег впал в кому, прошло всего два дня. Врачи обратились к Саше и спросили, что делать дальше? В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила», — сказала Татьяна Яковлева.

Напомним, музыкант попал в больницу с двухсторонней пневмонией, он лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил клипы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами».

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