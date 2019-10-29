Украина

Наказание за «кнопкодавство» и закон о статусе добровольцев: онлайн-трансляция заседания Рады

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины будет работать в режиме пленарных заседаний, который продлится до 1 ноября. Напомним, что ранее парламент утвердил в первом чтении проект бюджета на 2020 год.

29 октября народным депутатам Украины предлагается, в частности, обсудить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции в первом чтении.

Также в повестке дня есть два документа, касающихся «кнопкодавов». Во-первых, законопроект, вносящий изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования нардепами. Во-вторых — проект закона об изменениях в УК Украины (относительно уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования). Что касается последнего документа, то профильный комитет предлагает его отклонить.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят изменения в законодательство, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Есть в повестке дня и проект постановления о создании Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Трансляция пленарного заседания начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров планирует направить проект госбюджета на 2020 год для рассмотрения его Радой во втором чтении не позднее 3 ноября.

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