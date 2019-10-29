- 15:30 Главу Черновицкого облсовета заподозрили в получении крупной взятки: делом занялось НАБУ
- 15:11 Под Киевом подросток устроил смертельное ДТП с переворотом: первые подробности и видео
- 14:54 Неожиданно: Джамала записала новую песню с известным рэпером
- 14:46 "Прекрасно": Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого
- 14:45 Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в Венгрии: фото с места аварии
- 14:24 Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел: сколько придется заплатить за нарушение
- 14:02 Корабли НАТО прибыли в Одессу: в сети появились яркие фото
- 14:01 Жена Владимира Остапчука впервые высказалась о разводе
- 14:01 Станцию метро "Золотые ворота" по утрам будут закрывать на вход: что важно знать
- 13:47 Экономист назвал неуместными попытки ФГИ реприватизировать «Укртелеком», — СМИ
- 13:41 Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС рассказали о ситуации в Золотом
- 13:35 Сбросил 13 кг: тренер Руиса рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа
Станцию метро "Золотые ворота" по утрам будут закрывать на вход: что важно знать
С 30 октября в Киеве станцию метро «Золотые ворота» по утрам будут закрывать на вход. Об этом сообщает столичный портал. Напомним, в настоящее время продолжается ремонт станции метро «Святошин».
Отмечается, что станция метро в центре города будет закрыта на вход в рабочие дни с 8:10 до 9:20 из-за ремонта эскалаторов.
В остальное время станция будет работать в обычном режиме.
Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на «Золотых воротах» продлится до 9 февраля 2021 года.
Киевлян и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, две недели назад в Киеве на станции метро «Крещатик» произошло ЧП — на рельсы упал мужчина. Сотрудники столичного метрополитена были вынуждены остановить движение поездов. Немного ранее на столичной станции «Лукьяновская» пьяный пассажир бросался с ножом на людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!