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Общество и люди

Станцию метро "Золотые ворота" по утрам будут закрывать на вход: что важно знать

14:01 29 октября 2019 107
метро «Золотые ворота»
Инф. «ФАКТОВ»

С 30 октября в Киеве станцию метро «Золотые ворота» по утрам будут закрывать на вход. Об этом сообщает столичный портал. Напомним, в настоящее время продолжается ремонт станции метро «Святошин».

Отмечается, что станция метро в центре города будет закрыта на вход в рабочие дни с 8:10 до 9:20 из-за ремонта эскалаторов.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на «Золотых воротах» продлится до 9 февраля 2021 года.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, две недели назад в Киеве на станции метро «Крещатик» произошло ЧП — на рельсы упал мужчина. Сотрудники столичного метрополитена были вынуждены остановить движение поездов. Немного ранее на столичной станции «Лукьяновская» пьяный пассажир бросался с ножом на людей.

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