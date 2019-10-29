Не удалось избежать скандала: Лолита Милявская требует признать брак с пятым мужем фиктивным

Шоу-бизнес

Известной певице Лолите Милявской не удалось избежать скандала в связи с разводом с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Он сам выступил инициатором процесса, подав заявление в суд, но на предварительное слушание не явился. Супруги, у которых нет общих детей, и ранее заключили брачный контракт, могли спокойно развестись, написав заявление в ЗАГС. Но Дмитрий почему-то решил сделать это через суд.

Лолита, которая очень тяжело переживает развод и измену неверного супруга, обратилась за помощью к адвокату Сергею Жорину. Он считает, что Иванов неслучайно решил сделать бракоразводный процесс публичным.

«Сейчас ему поступают предложения от различных ток-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Может, поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом — видимо, такой способ заработка», — сказал kp.ru Сергей Жорин, представляющий интересы Милявской.

Он уверяет, что Дмитрий не связывался с Лолитой и не предлагал оформить развод. Якобы о заседании они узнали из интернета, проверив информацию на сайте суда.

В свою очередь, Лолита называет брак с Дмитрием фиктивным и намерена через суд признать это официально.

«У нас появились доказательства, что изначально Иванов не собирался строить семейную жизнь с артисткой. Это и снятие им денег с ее счетов, и многое другое — разглашать до суда мы не можем. Но если Дмитрий пойдёт по телеканалам, мы вынуждены будем предать огласке, каким он был супругом — пусть страна знает правду», — добавил Жорин.

Напомним, о разводе Милявской и Иванова заговорили минувшим летом. Из-за стресса певица сильно похудела. Стало известно, что Дмитрий изменял Лолите с бизнес-вумен. Более того, он год скрывал роман, и жил за счет певицы.

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