Украина

Жителей Киева и Одессы предупредили о транспортных проблемах из-за визита генсека НАТО

30−31 октября Украину посетит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В связи с этим возможны временные ограничения движения транспорта в Киеве и Одессе. Об этом Управление Госохраны Украины сообщает в Facebook.

В столице возможны незначительные ограничения на отдельных участках улиц, пролегающих в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районе, и на Бориспольском шоссе.

Управление государственной охраны Украины вместе с другими правоохранительными органами будет сопровождать делегацию Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в ходе его визита в Украину и обеспечивать безопасность.

Ранее сообщалось, что Украина собирается постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО. Также рассматривается возможность расширения участия украинских военных в составе миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

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